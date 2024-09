“Edesvastuutonta haihattelua” – Demarinuoret tyrmää perintöveron poistamisen

Demarinuoret ei kannata Keskuskauppakamarin esitystä perintöveron poistamisesta. Demokraatti Demokraatti

– Perintöverosta luopuminen on edesvastuutonta haihattelua. Sitä ei voida käsittää pelkästään taloudellisena rasitteena, vaan merkittävänä yhteiskunnallisena työkaluna, jolla pyritään ehkäisemään varallisuuserojen kasvua, Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka toteaa tiedotteessa.

Suomen valtio ottaa ensi vuonna Petteri Orpon (kok.) hallituksen johdolla velkaa 12,2 miljardia euroa.

– Kun valtiontalous on näin heikoissa kantimissa, on edesvastuutonta ajaa veropohjan rapauttamista omien eturyhmien iloksi. On myös huomionarvoista, että tulevina vuosina perintöveron suhteellinen merkitys valtiontalouden tulopohjassa tulee merkittävästi kasvamaan Suomen väestörakenteen takia, Demarinuoret huomauttaa.

Nuorisojärjestö huomauttaa, että perintövero on yksi oikeudenmukaisimmista verolajeista, sillä se ei kohdistu ihmisten ansiotuloihin tai rasita suoraan heidän elintasoaan.

– Ilman perintöveroa suuri osa vauraudesta kasautuisi yhä harvemmille, mikä lisäisi eriarvoisuutta aivan kuten 2000-luvun kehitys Ruotsissa on osoittanut. Keskuskauppakamarin esitys jättää huomiotta yhteiskunnalliset ja sosiaaliset näkökohdat. Meidän on keskityttävä siihen, kuinka voimme kehittää perintöverotusta oikeudenmukaisempaan suuntaan, Kangaskolkka huomauttaa.

KESKUSKAUPPAKAMARIN esitys perustuu Demarinuorten mukaan näkemykseen, jonka mukaan perintöveron poistaminen edistäisi investointeja ja taloudellista aktiivisuutta. Tämä jättää kuitenkin huomiotta sen, että useimmat perinnöt ovat passiivista varallisuutta, kuten kiinteistöjä ja sijoituksia, jotka eivät suoraan edistä talouden dynaamisuutta, järjestö painottaa. Lisää aiheesta Keskuskauppakamari: Perintöverosta luovuttava

– Perintöveron korvaaminen Keskuskauppakamarin ehdottamalla luovutusvoittoverolla ei ratkaise ongelmaa, koska sitä maksetaan vasta omaisuuden myyntihetkellä. Muutoksen todennäköinen seuraus olisi se, että monet panttaisivat omaisuuttaan keinotekoisesti pidempään kuin olisi taloudellisesti järkevää.

Päätös myös suosisi jo entuudestaan varakkaita, jotka voivat lykätä omaisuuden myyntiä ja siten vältellä veronmaksua pidempään luoden samalla huomattavan aukon nykyiseen veropohjaan, Demarinuoret arvioi.

DEMARINUORET näkee, että perintöveron progressiota olisi varaa lisätä suurten perintöjen kohdalla. Sen sijaan pienten ja keskikokoisten perintöjen verotusta pitäisi kehittää niin, että perintöveron alarajaa nostetaan ja maksuaikoja joustavoitetaan.

– Näin myös pienituloisilla perijöillä on paremmat edellytykset omistaa, mikä lisää perintöveron yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja tasapuolisuutta.

Talouskasvu ei synny pelkästään varallisuuden siirtämisestä sukupolvelta toiselle saati varojen passiivisesta säilyttämisestä, Kangaskolkka toteaa.

– Näiltä osin perintöveron poiston perusteleminen talouskasvun edistämisellä on Keskuskauppakamarilta harhaanjohtavaa. Kasvun moottoreina toimivat yhteiskunnan investoinnit vihreään siirtymään, koulutukseen ja ihmisten hyvinvointiin. Nämä tekijät on mahdollista rahoittaa oikeudenmukaisella perintöverolla.