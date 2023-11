Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja: Ottaisin juridisen riskin ja sulkisin itärajan kokonaan

Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja olisi valmis ottamaan juridisen riskin itärajan sulkemisesta – ja vertaa tilannetta Risto Rytin vaikeisiin valintoihin. Johannes Ijäs Demokraatti

Iltalehti uutisoi tänään hallituksen päätösmuistiosta, jonka mukaan itärajaa ei voi laillisesti sulkea turvapaikanhakijoilta missään tilanteessa. Suomen juridinen liikkumatila tässä on rajatumpi kuin mitä hallitus ja monet oppositionkin edustajat ovat asiasta antaneet ymmärtää.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää kuitenkin hallituksen julkilausutusta kannasta yhä kiinni.

– Eduskunnan tahto 2022 kesällä oli se, että jos kansallinen turvallisuus on vakavasti uhattuna, muun muassa välineellistetyn maahanmuuton myötä, niin silloin voidaan koko raja sulkea, turvapaikanhaku keskittää muualle. Tämän mukaan me hallituksessa tämä ajatellaan, Orpo sanoi tänään medialle eduskunnassa.

Kesästä 2022 puhuessaan Orpo viittaa siihen, että eduskunta hyväksyi tuolloin rajavartiolain muutokset. Asiaa oli käsitellyt eduskunnan hallintovaliokunta, jonka jäsenenä oli nyt valiokunnan puheenjohtajaksi tälle kaudelle valittu perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas.

Puolueensa varapuheenjohtaja Peltokangas totesi tänään eduskunnassa ihmettelevänsä, jos itärajaa ei saisi sulkea viime päivien tapahtumien takia.

– Meillä on kuitenkin rajavartiolaki, joka täyttää perustuslakivaliokunnan mukaan kansainväliset sopimukset, hän sanoo Demokraatille.

Peltokankaan mukaan hallituksen tahtotila oli, että koko itäraja suljetaan, mutta asia ei saanut apulaisoikeuskanslerin siunausta.

Iltalehden uutisoiman valtioneuvoston muistion perusteella keskeiset poliitikot ovat silti koko ajan tienneet, ettei täyssulku ole mahdollista.

Mitä tästä pitää ajatella?

– Täytyy käydä pitkä keskustelu tästä. Itse näen, että yksiselitteisesti rajavartiolain 16 pykälä ja tämä tilanne mahdollistavat kyllä mielestäni sen (itärajan sulkemisen). Mutta se on minun mielipiteeni. Tästä täytyy käydä nyt poliittinen keskustelu, että miten tätä lakia ylipäätään tulkitaan.

Miten poliittinen keskustelu pitäisi käydä?

– Kyllä tämä nyt itse asiassa täytyy käydä oikeuskanslerin kanssa tämä keskustelu. Mikä on hänen tulkintansa ja mikä on taas sitten ollut valiokunnan mietinnön henki ja tahtotila siinä, kun lakia on tehty. Kyllä tämä täytyy nyt lukea tarkoin auki, mikä siinä on se tarkoitus ollut. Silloin kun istuin valiokunnassa, kyllä ainakin omasta mielestäni tarkoitus oli tehdä sellainen laki, joka mahdollistaa täyssulun itärajalla ja millä tahansa rajalla silloin, kun tällainen (maahanmuuton) välineellistämistilanne on päällä.

Peltokangas kertoo olevansa valmis sulkemaan itärajan, vaikka siitä tulisi ratkaisun tekijöille myöhemmin Euroopan unionin tuomioistuimelta langettava päätös.

– Kyllä minä tässä kohtaa katson kansallisen turvallisuuden etusijalle, eli itse tekisin tässä kyllä ristorytit.

Presidentti Ryti teki aikoinaan valtiosopimuksia omissa nimissään, perusteenaan Suomen kansallinen etu, mutta sai siitä jälkeenpäin tuomion.