Eduskunnan istuntotauon alkaminen saattaa venyä poikkeuksellisen pitkälle – tässä ovat syyt

Eduskunta tiedotti tänään, että on todennäköistä, että täysistunnot jatkuvat osittain vielä viikolla 27 ja mahdollisesti myös viikolla 28 eli jopa heinäkuun puoliväliin. Johannes Ijäs Demokraatti

Viikko 28 päättyy 14. heinäkuuta.

Syyksi mahdolliselle istuntojen venymiselle eduskunta kertoo valiokunnissa kiireellisinä käsiteltävien asioiden oletetut valmistumisajankohdat.

Eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg sanoo, ettei muista, koska eduskunta olisi ollut koolla yhtäjaksoisesti heinäkuun toiselle viikolle asti.

– Mutta onhan sitä kesällä kokoonnuttu. Vaikka tavallaan istuntokausi päättynyt, on tultu tilapäisesti käymään. Aina ollaan töissä silloin, kun tarvitaan.

Hindsberg muistuttaa nytkin, että mitä pidemmälle kesä etenee, todennäköistä on, että kansanedustajat tulevat istuntoon aina tarvittaessa. Istuntoja ei siis välttämättä ole kovin monena päivänä viikossa.

– Valiokunnat voivat olla töissä. Kun saavat työnsä valmiiksi, kutsutaan istunto koolle.

Normaalisti istuntoja on viime vuosina ollut vielä juhannuksen jälkeisellä viikolla, mutta sen jälkeen on usein jo alkanut istuntotauko. Tänä vuonna juhannuksen jälkeisen viikon viimeinen päivä on 30. kesäkuuta.

Mikä on syy eduskunnan kesäkiireisiin? Työtä viivästyttävät ainakin rajaturvallisuuslain ja Yhdysvaltain kanssa neuvotellun puolustusyhteistyösopimuksen eli DCA-sopimuksen käsittely sekä mahdollisesti asevelvollisuuslain muutokset.

Kesällä kiireisintä ja työntäyteisintä lienee hallintovaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa.

Ilta-Sanomat kertoi jo maanantaina, että kevätistuntokausi voi venyä jopa heinäkuulle.