Eduskunnassa jyllää vatsatauti – hallintojohtaja ja varapuhemies avaavat nyt, millaisiin toimiin tilanne johtaa

Eduskunnassa ilmenneen vatsatautitartuntaketjun takia henkilökunta, jonka läsnäolo ei ole välttämätön, on varotoimenpiteenä määrätty etätöihin, eduskunta tiedottaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Pikkuparlamentin ravintola on tämän päivän suljettu.

Loppuviikon tilaisuudet, jotka eivät liity lainsäädäntötyöhön, perutaan.

Valtiopäivätyö etenee tiedotteen mukaan suunnitellusti.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio toteaa Demokraatille, että ei ole tiedossa, mistä epidemia on eduskunnassa käynnistynyt.

– Ei ole tiedossa eikä ole olennaistakaan. Me selvitämme erityisesti Pikkuparlamentin ravintolaa, mutta ei meillä ole syytä epäillä, että siellä olisi huono hygienia. Siellä ollut paljon asiakkaita eilen. Sitä katsotaan ja desinfioidaan. Ravintola on pantu kiinni ja se puhdistetaan, mutta en sanoisi, että se on sieltä lähtöisin, kun emme sitä tiedä. Se on helppo siksikin panna kiinni, kun yksi ravintola riittää kun on etätyömääräys.

Päärakennuksen puoleinen ravintola pysyy auki.

Sairastumiset alkoivat ilmetä eilisiltana. Yhtään sairastunutta kansanedustajaa ei ole tiedossa. Vatsatautitapauksia on tällä haavaa tiedossa 25. Ensimmäiset tapaukset havaittiin eilen illalla. Aamuun mennessä tartuntoja oli 10.

Eduskunnassa luonnollisesti epäillään, että kyseessä saattaisi olla norovirus.

EDUSKUNTA reagoi varsin nopeasti eri toimilla vatsatautiin.

– Korona-aikana totuimme tähän, että reagoimme nopeasti, Rauhio toteaa.

Kun Rauhiolta kysyy, ovatko taudin oireet rajuja, hän toteaa, että oireet ovat niitä, mitä ne vatsataudissa ovat.

Kysymykseen, tuleeko kansanedustajille suosituksia, Rauhio sanoo, että niitä ei ole oikeastaan mahdollista tehdä.

– Valtiopäivätoiminta jatkuu normaalisti. Puhemies tietysti aina päättää eduskunnan kokoontumisesta, mutta tätä koskevia päätöksiä ei ole tullut.

Rauhio huomauttaa, että etätyökehotuskin virkahenkilöille ja avustajille on muotoiltu niin, että ne joiden läsnäolo ei ole välttämätöntä, on siirryttävä viipymättä etätöihin.

Rauhio aikoo itsekin siirtyä etätöihin vielä tämän päivän aikana.

Eduskunnan päätalon puoli on normaalisti auki, myös siis ruokala ja kuppila.

Toimittajille ei ole annettu mitään kehotuksia käsihygieniasta huolehtimisen lisäksi, mutta esimerkiksi eduskunnan vierailuryhmiä on jo alettu perua.

Mitään erityissiivousta ei ole tulossa päätalon puolelle.

– Tähän ei ole syytä suhtautua fatalistisesti. Mutta jos tauti on levinnyt, on kovin vaikea ellei mahdotonta ajatella, että millään desifioinnilla käytäisiin koko talo läpi, Rauhio toteaa.

EDUSKUNNAN varapuhemies Paula Risikko (kok.) toteaa Demokraatille, että vatsatautitartuntaketjulla ei ole tässä vaiheessa vaikutusta kansanedustajiin.

– Lainsäädäntötyö jatkuu, kansanedustajat itse arvioivat, miten toimivat. Jos on oireita, ei tietenkään toivota, että tulevat töihin. Siksi tästä on nyt tiedotettu myös sisäisellä tiedotuksella.

– Virkakunnalle on kerrottu, että kaikki jotka pystyvät siirtymään etätyöhön, voivat sen tehdä, kunnes toisin todetaan, Risikko sanoo.

Risikon mukaan tautitapauksia on ollut kymmenkunta.

– Viimeisimmän kahden tunnin aikana ei ole tullut uusia tietoja.

Hänkin toteaa, että ei ole tiedossa, mistä tauti on lähtenyt liikkeelle.

– Eikä ole tietoa, mikä virus se on.

Risikolla ei ole tiedossa kansanedustajien sairastumisia.

Vaikka tautitilanne pahenisi, Risikko ennakoi, ettei sillä olisi vaikutusta valtiopäivätyöskentelyyn.

– Eduskunnan pitää joka tapauksessa olla toiminnassa. Kyllä tämä ratkaistaan. Nyt on niin paljon (erilaisia) tauteja liikkeellä, että ei tämä ainakaan minulla vielä hälytyskelloja soita.

Lisätty kello 11.02 tieto kehotuksesta toimittajille käsihygieniasta huolehtimiseen. Päivitetty tiedossa olevat tartuntamäärät klo 12.47.