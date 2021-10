Eduskunnassa kuultiin tuima vastaisku: ”Perussuomalaiset on hajallaan – Hallitsematon maahanmuutto päättyi, kun perussuomalaiset jättivät hallituksen”

”Tässä välikysymyksessä ei ole kyse maahanmuuttopolitiikasta. Tässä välikysymyksessä ei ole kyse taloudesta. Tässä välikysymyksessä on kyse perussuomalaisista. Kuntavaaleissa perussuomalaiset jäivät neljänneksi. Kokoomus on mennyt ohi gallupeissa ja ottanut opposition johtajuuden. Puoluekokouksen valintojen jälkeen perussuomalaiset on hajallaan. Kun muu ei auta, tehdään välikysymys. Siitä tässä on kyse.”