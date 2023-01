Eduskunta hyväksyi postilain muutoksen – kirjepostin jakelu kolmipäiväiseksi, sanomalehdille väliaikainen jakelutuki

Kirjepostin jakelu on muuttumassa koko maassa kolmipäiväiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskunta hyväksyi tiistaina postilain muutoksen, jonka myötä postimerkillisiä kirjeitä ja muita käteismaksullisia kirjelähetyksiä kerättäisiin ja jaettaisiin kolmena päivänä viikossa viiden sijaan. Muutoksen perusteena on perinteisen paperipostin merkittävä väheneminen.

Lakimuutos mahdollistaa vuoropäiväjakeluun siirtymisen koko maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että posti jaettaisiin yhdellä viikolla maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina ja sitä seuraavalla viikolla tiistaina ja torstaina. Lakimuutos on tulossa voimaan lokakuun alusta.

Posti on kokeillut vuoropäiväjakelua useilla alueilla, ja kokeilua on laajennettu asteittain. Nykyisin järjestely on käytössä erityisesti isoilla kaupunkiseuduilla, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa, sekä Lounais-Suomessa.

LAKIMUUTOKSEN myötä sanomalehtien jakeluun otetaan käyttöön määräaikainen valtiontuki.

Avustus koskee niitä alueita, joilla ei ole saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua tai kaupallisin ehdoin toteutettua varhaisjakelua. Avustusta olisi saatavilla niinä päivinä, jolloin yleispalvelun mukaista jakelua ei ole eli kahtena päivänä viikossa. Jakelutukea koskeva asetus on voimassa vuoden 2027 loppuun.

Eduskunta esitti huomion siitä, että jakelutuen ulkopuolelle jäisivät alle kolme kertaa viikossa ilmestyvät lehdet, joihin kuuluu monia paikallislehtiä. Eduskunta edellyttikin, että hallitus valmistelee lain mediatuesta, joka pyrkii turvaamaan paikallislehtien aseman.

Eduskunta myös velvoitti hallitusta seuraamaan postinjakelun kulkunopeutta. Hallitus on esitystä antaessaan arvioinut, ettei muutoksella ole vaikutusta viranomaiskirjeiden jakeluun.

Asiasta esitettiin huolestuneita huomioita esityksen lausuntokierroksen aikana, mutta Postin mukaan muutos ei vaikuta yleispalvelukirjeiden kulkunopeuteen.