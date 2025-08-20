Eduskunta muistaa Eemeli Peltosta hiljaisella hetkellä – työterveysasema tarjoaa keskusteluapua

Eduskunnassa tullaan muistamaan tiistaina kuollutta kansanedustaja Eemeli Peltosta hiljaisella hetkellä, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rauhio sanoo tapauksen olevan hirveä ja traaginen.

- Valitettavasti tässäkin on käytännöt, eihän tämä aivan ainutlaatuinen tilanne ole. Hiljainen hetki ja edustajan muistaminen täysistunnossa on tavallista, sanoo Rauhio viitaten kansanedustajien kuolemantapauksiin.

Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla, ja istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Rauhion mukaan hiljainen hetki ja muistaminen järjestetään todennäköisesti istuntokauden ensimmäisessä täysistunnossa. Virallisesti asiasta päättää puhemies.

Eduskuntatalolla järjestettiin suruliputus tiistaina. Rauhion mukaan erikseen harkitaan, tuleeko esimerkiksi toista suruliputusta vielä myöhemmin. Rauhion mukaan suruliputus oli tärkeä asia.

- Siitä jäi kuitenkin meille monelle muistikuva lipusta puolitangossa sinitaivasta vasten.

EDUSKUNNAN työterveysasema tarjoaa aktiivisesti keskusteluapua henkilökunnalle ja kansanedustajille, Rauhio kertoo. Hänen mukaansa asiasta on tiedotettu henkilöstöä ja kansanedustajia esimerkiksi sähköpostilla. Käytettävissä on myös työpsykologin palveluita.

- Sitten meillä on tietysti joitain henkilöstöryhmiä turvallisuusosastolla ja kiinteistöpuolella, jotka olivat lähemmin itse tekemisissä tämän traumaattisen tapahtuman kanssa. Heille järjestetään ikään kuin lupaa kysymättä tällaista debriefingiä, Rauhio kertoo.

Debriefingillä tarkoitetaan traumaattisen tilanteen jälkeistä psykologista jälkipuintia. Rauhion mukaan Eduskuntatalossa oli kuolemantapauksen aikana paikalla henkilökuntaa.

- Se nyt ei ollut ihan avoin tila, mutta sellainen, josta ihmisiä kulkee ohi, hän sanoo.

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen kertoi MTV:n uutisille keskiviikkona, että Peltosen löysi eduskunnan työntekijä.

Peltonen teki tiistaina itsemurhan eduskunnassa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi asiaa keskiviikkona Ylellä.

- Se, että hän päätti lähteä keskuudestamme nimenomaan eduskunnassa, liittyi sitten kuitenkin enemmän hänen sairauteensa ja sen mukana tulleisiin kärsimyksiin, joista hän ei nähnyt muuta poispääsyä kuin siirtymisen ikuiseen lepoon, Tuppurainen sanoi.

Peltonen oli kertonut julkisesti saaneensa hoitoa äkillisesti ilmenneisiin munuaisvaivoihin ja saaneensa hoitojaksolta sairaalabakteerin.

Peltonen oli ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä.