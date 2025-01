Eduskuntaryhmässä yt-neuvottelut – nyt selvisi tarkka syy

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä käynnisti tänään muutosneuvottelut eduskunnan säästöjen vuoksi. Se tiedotti asiasta. Johannes Ijäs Demokraatti

Taustalla ovat valtionhallinnon säästöt.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio painottaa, että eduskuntaryhmien itsenäisyys on demokratian perusta. Eduskunnan kanslialla ei siis ole valtuuksia eikä aikomuksia sen suhteen, miten eduskuntaryhmät säästävät.

Hän kuitenkin muistuttaa, että talousarviosta on leikattu ensi vuonna pois eduskuntaryhmien määrärahojen inflaatiotarkistus. Tämä on tehnyt talouden puitteet aiempaa ankarammiksi eduskuntaryhmille.

Eduskunnan kanslia ei kuitenkaan mahdollisiin säästöihin puutu.

– Se, miten ryhmät reagoivat, ei ole meidän vallassa emmekä suurin surminkaan siihen puutu, Rauhio toteaa.

– On se nyt ainakin muuttanut ryhmien taloudellista tilannetta, Rauhio sanoo.

Ryhmillä ei ole muita tuloja eikä saakaan olla.

RAUHIO on saanut palautetta, josta hän on päätellyt, että sopeuttaminen on eduskuntaryhmille ”vaihtelevan kivulloista”.

Hän ei suoraan tiedä, onko yt-neuvotteluja, irtisanomisia tai lomautuksia nähty eri eduskuntaryhmissä.

– Mutta sen palautteen olen saanut, että ryhmien pääsihteerit ovat sanoneet, että sopeutuminen tähän tilanteeseen on hankalaa ja sillä voi olla vaikutuksia henkilöstöön.

Eduskunnan hallintojohtaja Rauhio nappaa vielä eduskunnan keltaisen budjettikirjan käteensä ja lukee sieltä, millaisen loven inflaatitarkastuksen puuttuminen jättää ryhmäkanslioiden tukemiseen.

Tuki on ollut reilu 5 miljoonaa euroa. Inflaatiotarkistuksen tekemättä jättäminen syö summasta noin 100 000 euroa.

– Kun tosiaan kulut ovat ryhmillä henkilöstöä – sehän ei ole koneita, laitteita, tilavuokria eikä hankintoja – niin silloin jokaisesta eurosta ja prosentista suuri osa merkitsee henkilöstökuluista leikkaamista, hän arvelee.

SDP:N eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström sanoo suoraan Demokraatille, mistä säästöt johtuvat.

– Kyllä se on juuri näin, että se on se ryhmärahan indeksikorotuksen poisjääminen, mikä tämän tilanteen laukaisi.

Nyt siis edessä on ainakin sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäkanslian henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

– Tavoitteena on turvata kansanedustajien tuki eduskuntatyöskentelyssä.

Eduskunta on marraskuussa julkaissut tiedotteen osallistumisestaan valtionhallinnon säästöihin.