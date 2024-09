Eduskuntataloa töhrittiin – Suomen Elokapina ja ruotsalainen Återställ Våtmarker ilmoittautuivat tekijöiksi

Helsingissä Eduskuntatalon julkisivun punaiseksi töhrityt pylväät pyritään puhdistamaan mahdollisimman nopeasti, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rauhion mukaan pylväät on tärkeää saada puhdistettua vielä tänään.

- Se on suuri operaatio, mutta siinä ei saa mennä kauaa, koska se on sellaista materiaalia, että jos sen (maalin) annetaan siihen imeytyä, niin vahinko on paljon suurempi, Rauhio sanoo.

Mielenosoittajat töhrivät tänään aamulla Eduskuntatalon pylväitä punaisiksi. Poliisi sai asiasta ilmoituksen aamukahdeksalta.

Suomen Elokapina ja ruotsalainen Återställ Våtmarker ilmoittautuivat tekijöiksi. Ne kertovat tiedotteessa yhdistäneensä voimansa kiinnittääkseen huomiota turpeen nostoon.

Elokapinan mukaan maali on vesiliukoista.

Elokapina on julkaissut Instagramin tarinaosiossa Eduskuntatalolta kuvaa, jossa näkyy mielenosoittajia ja töhrittyjä pylväitä. Seuraavassa kuvassa Elokapina perustelee tapahtunutta.

- Suomalainen valtionyhtiö Neova louhii turvetta Ruotsissa ennennäkemättömällä tavalla ja aiheuttaa enemmän päästöjä kuin kaikki Ruotsin kotimaan lennot yhteensä, kirjoittaa Elokapina.

Återställ Våtmarker julkaisi Facebook-sivullaan videon Eduskuntatalon töhrimisestä. Järjestö kertoo sen ja Elokapinan yhdistäneen voimansa pistääkseen lopun “sille, että Neova tuhoaa elämää ylläpitäviä kosteikkojamme”.

- Viestimme Neovalle ja Suomen hallitukselle on, että juhlat ovat ohi! Julkaisussa sanotaan.

Återställ Våtmarker (suom. Ennallistakaa kosteikot) kertoo sivuillaan pyrkivänsä lopettamaan turpeen noston ja edistämään kosteikkojen ennallistamista rauhanomaisen vastarinnan avulla.

PUNAISTA väriä oli ainakin kahdeksassa pylväässä monen metrin korkeudessa.

Eduskuntatalon portaille jäi tapahtuneen jälkeen kymmenen ihmistä, jotka poliisi kertoo ottaneensa kiinni. Kiinniottotilanne sujui poliisin mukaan rauhallisesti.

Paikalla olleen STT:n kuvaajan mukaan poliisi kantoi autoihinsa mielenosoittajia, joilla oli paidoissaan iskulause “turve on fossiilista”.

Poliisi tutkii tapahtunutta tällä hetkellä törkeänä vahingontekona.

- Harvinaista, mutta ei tavatonta, ylikomisario Jarmo Heinonen kommentoi STT:lle.

Heinosen mukaan tapahtumien kulku vaikuttaa selvältä. Hänen mukaansa poliisilla on sosiaalisen median perusteella käsitys siitä, että teon takana ovat Elokapina ja Återställ Våtmarker.

Heinonen huomauttaa, että tekijät vastaavat teoistaan kuitenkin yksityishenkilöinä.

Eduskunnan hallintojohtaja Rauhio pitää tekoa valitettavana.

- Eduskuntahan pyrkii jopa edistämään asiallisia mielenilmauksia, mutta valitettavasti myös tällaisia tapauksia on ollut, Rauhio sanoo STT:lle.

Juttu päivitetty kauttaaltaan 25.8. klo 11.34.

Maiju Ylipiessa, Emmi Tilvis, Frida Ahonen/STT