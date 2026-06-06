Eero Heinäluoma: Nyt on EU:n aloitteellisuuden aika – eurooppalaisilla on tänään vain toisensa

Eurooppaa haastetaan tänään kovasti. Eero Heinäluoma

Venäjä jatkaa sotaansa Ukrainassa ja se vähät välittää allekirjoittamistaan kansainvälisistä sopimuksista, valtioiden itsemääräämisoikeudesta tai vahvistetuista rajoista.

Yhdysvaltain presidentti Trump on myös määritellyt pelisäännöt uusiksi havitellessaan Grönlantia ja sivuuttaessaan kansainväliset sopimukset. Niiden tilalle hän on tuonut kahdenväliset, voimaan nojaavat järjestelyt.

Kiina taas haastaa talousvoimallaan ja valtion tukipolitiikalla eurooppalaisia yrityksiä ja valtioita.

GLOBALISAATION aika on ollut menestyksellistä. Talouskasvu on vähentänyt 2000-luvulla köyhyyttä ennennäkemättömällä tavalla. Maailmanpankin mukaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on tällä vuosituhannella väestönkasvusta huolimatta vähentynyt yli miljardilla ihmisellä.

Sosialidemokraattien on syytä ottaa eturivin paikka suunnannäyttäjänä suomalaisessa keskustelussa.

Viime vuosina tämä kehitys on heikentynyt Venäjän hyökkäyssodan, pandemian, inflaation ja viimeksi Yhdysvaltojen kehitysapuleikkausten ja uusien geopoliittisten kriisien seurauksena.

Kiinan ja Yhdysvaltojen uusi tapa suojella omia markkinoitaan kääntää maailmaa askeleen protektionistisempaan suuntaan.

EU:lla on kaikki syyt jatkaa vapaakaupan edistäjän linjaansa. Mutta suhteessa kahteen suurempaan toimijaan, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, emme voi olla sinisilmäisiä. Siksi vastatoimiakin tarvitaan.

Eurooppalaisilla on tänään vain toisensa. Muualta tulevaan apuun voimme kovin vähän luottaa. Siksi on edettävä eurooppalaisessa yhteistyössä. Euroopan ääni tulee kuulluksi vain, jos puhumme lujasti yhdellä äänellä. Siihen EU:n nykyiset päätöksenteon rakenteet ovat aivan liian hitaita. Tämä on nähty, kun unionilta kaivattiin yhteistä kantaa Lähi-idän kriisissä ja viimeksi Iranin sodassa.

MAAILMASSA ei voi olla todellinen toimija ilman vahvaa taloutta. Euroopan kasvulukemat ovat paremmat kuin Suomessa, mutta paljon jäljessä siitä, mihin tärkeimmät kilpailijamme tänään pystyvät.

EU-uudistamisella on kiire. Ulkopolitiikassa on aika siirtyä enemmistöpäätöksiin, jos haluamme vaikuttaa maailmaan muutoinkin kuin jälkikäteen historiankirjoituksessa.

Puolustusyhteistyössä pitää mennä eteenpäin, jotta turvallisuus voisi vahvistua ja olla uskottava myös sitoumuksissaan epävarman Yhdysvaltain aikana.

Ja eurooppalaisilla sisä- ja rahoitusmarkkinoilla pitää poistaa kaupankäynnin näkyviä ja näkymättömiä esteitä, jotta yrityksemme ja kansalaisemme saisivat aidon hyödyn 500 miljoonan ihmisen markkinoista ja toimiva kilpailu voisi näyttää hyötynsä Euroopan sisällä.

Sosialidemokraattien on syytä ottaa eturivin paikka suunnannäyttäjänä suomalaisessa keskustelussa. Sillä hallituspuolueet ovat aivan liian sisäänpäin kääntyneitä saadakseen Suomelle EU:n sisällä vahvempaa roolia.