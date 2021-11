Eero Heinäluoma: Tämä on Saksan uuden hallituksen iskusana – ”Yksi asia on kuitenkin paikallaan”

Saksan vaalien voittajapuolueet sosialidemokraatit, vihreät ja liberaalit saivat tällä viikolla päätökseen neuvottelut uudesta hallitusohjelmasta. SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma kommentoi aihetta kolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Kolmen puolueen yhteishallitus on hallituspohjaltaan laajin, mitä Saksassa on viime vuosikymmeninä nähty. Siksi moni on epäillyt vaikeuksia eri tahtojen yhteensovituksessa. Hallitusneuvottelujen henki on kuitenkin ollut hyvä ja puolueiden välillä näyttää todellakin olevan aitoa halua avata niin yhteistyössä kuin Saksan uudistamisessa uusia latuja.”

”Saksan modernisaatio on kaikkien hallituspuolueiden yhteinen iskusana. Tavoite koskee niin teollista perustaa, hiilivapaaseen yhteiskuntaan siirtymistä kuin politiikan uudistamista. Myös Saksan ulkopolitiikkaa ja roolia maailmalla halutaan uudistaa aktiivisemman ja suuremman vastuun suuntaan.”

Heinäluoman mukaan yksi asia on kuitenkin paikallaan: lupaus vastuullisuudesta rahankäytöstä.

”Tuon ajattelun merkkinä velkajarru Saksan perustuslaissa pysyy paikallaan, jolloin valtio ei saa kuluttaa tulojaan enempää. Koronapoikkeuksen jälkeen vuotuiselle uudelle velalle on kattonsa.”

”Saksan uusi kansleri on halunnut säilyttää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämä- ja velkakriteerit, vaikka on muutoin valmis hakemaan joustoja niiden soveltamisessa korona-ajan jälkeisessä talouspolitiikassa. Luovuuttakin Saksa tulee tarvitsemaan, kun teollisuuden modernisaation, energiapolitiikan käänteen ja hiilivapaaseen yhteiskuntaan siirtymisen vaatimien jätti-investointien rahoitusta haetaan.”

Heinäluoma nostaa esille myös sen, että Saksa aikoo nostaa isolla harppauksella minimipalkkoja jo ensi vuonna: 9,60 eurosta 12 euroon tunnilta.

”Lakisääteinen vähimmäispalkan nosto on ratkaisu maassa, jossa työehtosopimukset eivät enää takaa työsuhteen vähimmäisetuja kaikille. Tuon korotuksen jälkeen ero Suomen ja Saksan vähimmäispalkkojen välillä on merkittävä.”

Heinäluoma näkee, että EU-politiikassa Saksa on valmis jatkamaan eurooppalaisen integraation tiivistämistä, mutta maltillisin askelein.

”Myös ulkopolitiikkaa näyttää sittenkin luonnehtivan jatkuvuus. Dialogia Venäjän kanssa korostetaan unohtamatta ihmisoikeuksia. Vihreä ulkoministeri tulee antamaan oman sävynsä Saksan lähivuosien ulkopolitiikan ulostuloihin erityisesti suhteessa Venäjään. Uusi hallitusohjelma ei kuitenkaan lupaa keskeyttää Itämeren alla kulkevan kaasuputken käyttöä.”

Heinäluoman mukaan Suomen nykyisellä hallituksella on kaikki edellytykset hyvään yhteistyöhön Saksan uuden kolmen puolueen hallituskoalition kanssa.

Sd-parlamentaarikko huomauttaa myös, että uusi hallitusohjelma lupaa luopua hiilen käytöstä kokonaan vuoteen 2030 mennessä aiemman vuoden 2038 sijasta.