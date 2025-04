Ehdokkaita on aiempaa vähemmän niin kunta- kuin aluevaaleissa – naisten ja vieraskielisten osuus kasvoi

Ehdokasmäärä sekä kunta- että aluevaaleissa on laskenut, Tilastokeskus kertoo. Demokraatti Demokraatti

Kuntavaaleihin asetettiin 15,9 prosenttia vähemmän ehdokkaita kuin edellisissä kuntavaaleissa. Aluevaalien ehdokasmäärä putosi 4,6 prosenttia.

– Viime vuosikymmeninä kuntavaaliehdokkaiden lukumäärässä suunta on ollut laskeva. Tämä liittyy osin kuntien lukumäärän vähenemiseen. Kun valtuustoja valitaan vähemmän, mahdollinen ehdokasmääräkin on pienempi, Tilastokeskuksen yliaktuaari Sami Fredriksson sanoo tiedotteessa.

Kuntavaaleissa on tänä vuonna yhteensä 29 950 ehdokasta ja aluevaaleissa 10 097 ehdokasta.

NAISTEN osuus kuntavaalien ehdokkaista kasvoi molemmissa vaaleissa. Kuntavaaleissa naisten osuus on 42,3 prosenttia. Kasvua edellisiin vaaleihin vuonna 2021 on 2,6 prosenttiyksikköä. Aluevaaleissa naisehdokkaiden osuus on kuntavaaleja korkeampi, 47,7 prosenttia eli 2,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2022 aluevaaleissa.

– Naisehdokkaiden osuus kuntavaaleissa on tänä vuonna kaikkien aikojen korkein. Naisten osuus nousi suhteellisen tasaisesti 1970-luvulta 2000-luvulle, jonka jälkeen se on vakiintunut noin 40 prosentin tasoon, yliaktuaari Heidi Myllylä kertoo tiedotteessa.

Myllylä arvioi, että naisten kiinnostukseen ehdokkuuteen aluevaaleissa voi vaikuttaa sote-alan naisvaltaisuus. Aluevaalien työllisistä ehdokkaista yli viidesosa työskentelee terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla, hän kertoo.

Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on kuntavaaleissa suurin vihreillä (61,4 %) ja pienin perussuomalaisilla (24,5 %). Eri puolueista naisten osuus on aluevaaleissa pienin liberaalipuolueella (8,3 %) ja suurin vihreillä (63,2 %). Eduskuntapuolueista pienin naisten osuus on perussuomalaisilla (28,5 %).

MYÖS vieraskielisten ja syntyperältään ulkomaalaistaustaisten ehdokkaiden määrä on kasvanut edellisistä vaaleista. Syntyperältään ulkomaalaistaustaiset ovat henkilöitä, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla.

Kuntavaaleissa vieraskielisiä ehdokkaita on 2,8 prosenttia, kun heitä oli vuoden 2021 vaaleissa 2,6 prosenttia ja vuoden 2017 vaaleissa 2,2 prosenttia. Aluevaaleissa heitä on 2,8 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Syntyperältään ulkomaalaistaustaisten ehdokkaiden osuus kuntavaaliehdokkaista on 2,9 prosenttia, kun vuonna 2021 heitä oli 2,7 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten osuus aluevaalien ehdokkaista on samaa luokkaa kuin kuntavaaleissa.