”Ehkäpä meille poliitikoillekin välillä huumoria suodaan” – Pääministeri Marin selvensi some-päivitystään Ylen haastattelutunnilla

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi Yle Radio Suomen Pääministerin haastattelutunnilla Instagram-päivityksensä herättämää julkista keskustelua.

– Jokainen asia mitä teen, kirjoitetaan nykyään lehteen. On se sitten, että leivon, juoksen tai päivitän sosiaaliseen mediaan jonkun päivityksen. No se on tietenkin lehdistön tehtävä, Marin totesi ja piti sitä pääministerin asemasta johtuen luonnollisena.

Marin korjasi tulkintaa, jonka mukaan hänen boomer-aiheinen Instagram-päivityksensä, jossa siteerattiin Benjamin Peltosen sanoitusta, olisi liittynyt vanhempien ikäpolvien arvosteluun. Sana boomer viittaa alkujaan sodanjälkeisiin suuriin ikäluokkiin.

– Päinvastoin. Kunnioitan suuresti sitä työtä mitä he ovat tehneet tämän yhteiskunnan eteen. He ovat rakentaneet hyvinvointivaltiota ja itse arvostan sitä ja sosialidemokraatit sitä erittäin korkealle arvostavat.

Marinin mukaan laulun sanat viittasivat ennen muuta viikolla käytyyn keskusteluun hänen vapaa-aikansa viettämisestä.

– Se ei ollut kuitti millekään ikäpolvelle vaan ehkä ennen muuta sille, että kaikesta nykyään niin herkästi loukkaannutaan.

– Ehkäpä meille poliitikoillekin välillä huumoria suodaan eikä sitä kokonaan pois kitketä, Marin totesi.