”Ei kutsuta sitä uudelleentartunnaksi” – Filippiinien sisäministerin kerrotaan saaneen jo toisen positiivisen koronatestituloksen

Filippiinien sisäministerin kerrotaan saaneen jälleen positiivisen koronatestituloksen. Ministeri sai ensimmäisen koronadiagnoosin maaliskuussa, joskaan tuolloin hänellä ei ilmennyt mitään merkkejä sairaudesta.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viranomaiset kertoivat hallinnon virustoimien johtohahmoihin kuuluvan sisäministeri Eduardo Anon testituloksesta maanantaina. Asiantuntijat selvittävät parhaillaan, onko ministeri saanut uudelleen koronatartunnan.

Tutkimusten mukaan tartunnan saaneille alkaa muodostua vasta-aineita noin viikon jälkeen tartunnasta tai oireiden alkamisesta. On kuitenkin epäselvää, kehittääkö keho tarpeeksi vasta-aineita uuden tartunnan estämiseksi. Epäselvää on myös, miten pitkään mahdollinen immuniteetti kestää.

Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että koronaviruksesta toipuvat saattavat menettää immuniteettinsa kuukausien tai jopa viikkojen sisällä.

Terveysministeriön alivaltiosihteeri Maria Rosario Vergeire kertoi, että asiantuntijat analysoivat Anon oireita, hänen aiempaa positiivista testitulostaan ja tuoreita laboratoriotuloksia selvittääkseen, onko kyse jo toisesta koronatartunnasta.

– Ei kutsuta sitä uudelleentartunnaksi. Tieteellinen yhteisö ei ole vielä hyväksynyt sitä, että uudelleentartuntoja tapahtuu, Vergeire varoitti.

Ano testattiin ennen kuin hänen oli määrä tavata maanantaina maan presidentti Rodrigo Duterte ja muita avainasemassa olevia ministereitä. Hallituksen kohtaamisessa oli määrä päättää, jatketaanko maan pääkaupunkiin Manilaan ja neljään ympäröivään maakuntaan aiemmin asetettuja liikkumisrajoituksia. Rajoitusten on määrä umpeutua tällä viikolla.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Filippiineillä on varmistettu yli 160 000 tartuntaa, mikä on eniten Kaakkois-Aasiassa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu lähes 2 700 kappaletta.

Terveys- ja työministeriöt ovat määränneet ihmisiä käyttämään kasvomaskeja ja visiirejä työpaikoilla. Määräys annettiin sen jälkeen, kun tartuntoja alkoi esiintyä työpaikkaruokaloissa.