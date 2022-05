”Ei ollut oikein antaa porttikieltoa Trumpille” – Musk kumoaisi ex-presidentin Twitter-kiellon

Yhdysvaltalaismiljardööri Elon Musk (kuvassa) kertoo, että kumoaisi Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin saaman Twitter-kiellon, jos hänen tarjouksensa viestipalvelun ostamisesta menee läpi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Musk alleviivasi, ettei vielä omista Twitteriä eikä kiellon kumoaminen ole siten asia, joka tapahtuu varmuudella.

Tesla-pomon 44 miljardin dollarin Twitter-kaupat tarvitsevat vielä osakkeenomistajien ja valvontaviranomaisten tuen.

Yhdysvaltain poliittinen laitaoikeisto on toivonut, että Trumpin panna pikaviestipalvelussa päättyisi Muskin Twitter-oston myötä.

Pikaviestipalvelu potki Trumpin pysyvästi palvelusta tammikuussa 2021 tämän kannattajien hyökättyä Yhdysvaltain kongressiin.

Musk on perustellut haluaan ostaa pikaviestipalvelu sananvapaudella. Musk on jo aikaisemmin sanonut, että Twitter on sananvapauden vuoksi muutettava pörssiyrityksestä kokonaan yksityisomisteiseksi yritykseksi.

Hän on ilmaissut halukkuutta vähentää sisällön moderointia viestipalvelussa ja antanut ymmärtää, että suosisi kieltojen sijaan eräänlaisia jäähyjä.

- Olen sitä mieltä, ettei ollut oikein antaa porttikieltoa Donald Trumpille, Musk sanoi Financial Timesin konferenssissa.

- Mielestäni se oli virhe, sillä se vieraannutti suuren osan maasta, eikä viime kädessä johtanut siihen, ettei Donald Trumpilla olisi ääntä, hän jatkoi.

Hän otti myös esille Trumpin puheet siitä, ettei tämä tulisi takaisin Twitteriin, jos hänelle annettaisiin siihen lupa.

”Twitteristä uhkaa tulla väärän tiedon likakaivo.”

Muskin mukaan käyttökieltojen pitäisi olla harvinaisia ja ne tulisi säästää esimerkiksi bottien pyörittämille tileille ja huijaustileille.

Miljardöörin mukaan tämä ei tarkoittaisi kuitenkaan sitä, että alustalla saisi sanoa aivan mitä haluaa. Jos viestijät sanovat jotain ”laitonta tai muulla tavoin tuhoisaa maailmalle”, pitäisi tätä seurata esimerkiksi tilin väliaikainen jäädyttäminen tai tviitti voitaisiin tehdä vaikkapa näkymättömäksi.

Muskin mukaan pysyvät porttikiellot heikentävät luottamusta Twitteriin paikkana, jossa kaikki saavat äänen.

Aktivistiryhmät ovat vaatineet Twitter-mainostajia boikotoimaan palvelua, jos se avaa Muskin omistuksessa ovensa loukkaaville ja väärää tietoa levittäville julkaisuille.

Avoimessa kirjeessään aktivistit painottavat yrityksille, että niiden brändit ovat vaarassa tulla yhdistetyksi alustaan, joka ”vahvistaa vihaa, ääriajattelua, väärää terveystietoa ja salaliittoteorioita”.

- Muskin johdossa Twitteristä uhkaa tulla väärän tiedon likakaivo, kirjeessä sanotaan.

Twitter tekee valtaosan tuotostaan mainoksista, ja mainostajien reaktiot alustalla julkaistuun sisältöön voivat vaarantaa yrityksen talouden, teknologiayhtiö on alleviivannut valvontaviranomaisille jättämässään asiakirjassa.

Trumpin syytettiin yllyttäneen kannattajiaan.

Musk on ahkera tviittaaja, joka on aiheuttanut usein hämmennystä kommenteillaan. Hän on tölvinyt poliitikkoja ja hänen epäillään levittäneen vääriä tietoja tviiteissään.

Trumpin tviittisormi oli niin ikään erittäin herkkä ennen hänen porttikieltoaan. Ex-presidentin näkyvyys on heikentynyt huomattavasti Twitterin estettyä häntä käyttämästä palvelua.

Trump poistettiin samoihin aikoihin myös lukuisista muista sosiaalisen median palveluista ja viestimistä. Hänen syytettiin yllyttäneen kannattajiaan, kun nämä tunkeutuivat viime vuonna loppiaisena Washingtonissa kongressirakennukseen.

Hyökkäys tapahtui, kun presidentinvaalien vaalitulosta ja Trumpin seuraajan Joe Bidenin vaalivoittoa oltiin vahvistamassa.