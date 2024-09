“Ei pidä paikkaansa” – pankit eivät niele kiinteistönvälittäjien väitettä hidastelusta

STT:n haastattelemat Nordean, OP-ryhmän suurimman osuuspankin OP Uusimaan ja Danske Bankin edustajat eivät tunnista Suomen kiinteistönvälittäjien (SKVL) toimitusjohtajan Jussi Mannerbergin esittämää väitettä siitä, että asuntokauppojen esteenä olisi tällä hetkellä kolmen suurimman pankin hitaus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asuntolainojen käsittelyajat eivät ole merkittävästi pidentyneet eikä käsittely ole erityisesti ruuhkautunut, pankeista sanottiin tiistaina STT:lle.

Mannerberg katsoi SKVL:n tiistaina julkaisemassa tiedotteessa, että ruuhkat asuntolainojen käsittelyssä ovat kasvaneet kesästä merkittävästi. Lisäksi tiedotteessa sanotaan, että säännöllisesti nähdään yli kuukauden viiveitä asioiden käsittelyssä, ja jopa 2-3 kuukautta menee siinä, että kaupat on tehty tarjouksen jälkeen.

- Ei pidä paikkaansa ainakaan Nordeassa. Me toimimme valtakunnan verkostona, joten jonkin yksittäisen paikkakunnan ruuhkat tai pullonkaulat eivät näy meillä, Nordean Suomen henkilöasiakkaista vastaava johtaja Jani Eloranta sanoi STT:lle.

OP Uusimaasta kerrotaan, että tarjouksen lähettämisestä lainan nostamiseen menee keskimäärin kolme viikkoa siitä hetkestä, kun asiakas on löytänyt asunnon.

- Emme tunnista tällaista kuukausissa mitattavaa aikaa, OP Uusimaan henkilöasiakasrahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Riikka Kangas totesi.

Kangas korostaa kommentoivansa tilannetta ainoastaan OP Uusimaan ja sen toimialueen Uudenmaan osalta.

DANSKE Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala totesi, että variaatiota on ollut hakemuksen käsittelyajassa korkeintaan päivän verran puoleen ja toiseen. Tämä on kuitenkin Takalan mukaan tyypillistä kysynnän vaihtelun vuoksi.

Hän painotti, että käsittelyaikoihin vaikuttaa kuluttajien yksilöllinen käyttäytyminen.

- On hyvä huomioida, että on hyvin erilaisia, kotitalous- ja kuluttajakohtaisia tarpeita. Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat monet asiat. Toisille ei työpäivinä sovi, toiset haluavat ilta-aikoja, jotkut haluavat vain viikonloppuja. Sen takia tällainen yleistys on ehkä hieman vaarallinen.

Viivettä voi tulla Takalan mukaan myös vaikkapa siitä, että velalliset allekirjoittavat esimerkiksi velkakirjan eri aikoina.

Hän huomautti, että on myös muita pankeista riippumattomia asioita, jotka saattavat vaikuttaa käsittelyajan pituuteen, mutta jotka eivät näy välittäjille.

- Kaikki asuntolainan hakijan ja pankin väliset keskustelut eivät näyttäydy välittäjälle siitä syystä, että meitä velvoittaa vahvasti pankkisalaisuus ja Suomen lainsäädäntö sekä vastuullinen rahoittaminen.

Tällä Takala viittasi esimerkiksi siihen, että kauppaa saattavat hidastuttaa esimerkiksi kuluttajien vaikeat elämäntilanteet, kuten avioero, joista kuluttajat eivät välttämättä välittäjän kanssa keskustele.

KAIKISTA kolmesta pankista kerrottiin, että asuntolainahakemusten määrät ovat kasvussa muun muassa korkojen laskun ja asuntomarkkinoiden hienoisen piristymisen seurauksena.

- Viimeiset 9 viikkoa meillä ovat hakemusmäärät nousseet. Hakemusten määrä ei kuitenkaan ole vielä meidän kapasiteetin ylärajoissa, Takala sanoi Danske Bankin osalta.

Nordeasta kerrottiin, että kesäloman jälkeen elokuussa oli noin 30 prosenttia enemmän hakemuksia kuin alkuvuonna keskimäärin.