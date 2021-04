”Ei tämä ole yhden puolueen show” – Pääministeri Marin toivoi riihestä ratkaisuja

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toivoi hallituskumppaneilta neuvotteluhaluja puoliväliriihen toiseen päivään. Marin jätti keskiviikon päätteeksi hallitukselle kompromissiesityksen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Toivon, että kompromissiesitys on otettu vakavasti, se on vakavalla mielellä tehty. Odotamme, että pääsisimme eteenpäin ratkomaan avoinna olevia kysymyksiä. Mielestäni yleisen tason puheenvuorot on nyt pidetty, Marin sanoi torstaina aamulla Säätytalon portailla.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) arvosteli ennen aamukahdeksaa Marinin esitystä vaikutuksiltaan liian vähäiseksi julkisen talouden kannalta. Marin ei Vanhasen näkemystä jakanut.

– Itse en kyllä näe, että olemme tämän kompromissin pohjalta kovinkaan kaukana toisistamme. Ratkaisun avaimet ovat olemassa. Toivon että kaikki hakevat täältä ratkaisuja.

Marin luonnehti esitystään tasapainoiseksi. Esityksessä on hänen mukaansa tultu puoliväliin ja vähän ylikin eri puolueita vastaan.

– Itse ole kyllä valmis tänään asioita sopimaan. Se on muista kiinni halutaanko käydä neuvotteluja vai halutaanko puheenvuorot pitää yleisellä tasolla ja pitää yllä näitä asetelmia.

– Ei tässä hallituksessa ole vain yksi puolue vaan viisi puoluetta Ei tämä ole yhden puolueen show.

Marinilta kyseltiin myös hallituksen sisäisistä tunnelmista.

– Jätetään tunnelmointi ja dramatiikka hieman vähemmälle, Marin sanoi.