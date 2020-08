Ei uusia koronakuolemia Suomessa – sairaalassa on nyt seitsemän potilasta

Suomessa ei ole todettu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 333.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä seitsemän ihmistä, mikä on kaksi enemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on yksi ihminen.

Sairaanhoitopiirit raportoivat kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.