Ei vettä, ei ruokaa, ei sähköä – Lääkärit ilman rajoja kertoo järkyttävistä oloista Gazan suurimmassa sairaalassa

Lähes 180 ruumista on haudattu joukkohautaan Gazan suurimman sairaalan al-Shifan alueella, sairaalan johtaja sanoo.

Sairaalan johtajan mukaan haudattujen joukossa on polttoainepulan takia kuolleita vauvoja ja tehohoidossa olleita potilaita. Vauvoja on hänen mukaansa haudattu seitsemän, tehohoitopotilaita kolmisenkymmentä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan tilanne sairaalassa on muuttunut erittäin huonoksi. Sairaalassa työskentelevä lääkäri kertoi järjestölle maanantaina, ettei sairaalassa ole sähköä, vettä eikä ruokaa. Hänen mukaansa sairaalan porteilla on haavoittuneita ihmisiä, mutta heitä ei voida enää ottaa sairaalaan sisään.

Lääkärin mukaan sairaalahenkilökunta suostuisi lähtemään sairaalasta vain, jos potilaat evakuoitaisiin ensin turvallisesti.

- Al-Shifan sairaalan sisällä on haavoittuneita potilaita ja lääkintähenkilökuntaa. Jos he antavat meille takeet ja evakuoivat potilaat ensin, me evakuoidumme, nimettömänä pysyttelevä lääkäri kertoi järjestön mukaan.