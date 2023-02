Eija-Riitta Korhola jätti kokoomuksen: ”Jälleen kerran vahvistuu kuva puolueesta, joka pelkää olla mitään mieltä”

Entinen pitkäaikainen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola on eronnut kokoomuksen jäsenyydestä. Korhola kertoo asiasta blogikirjoituksessa, jossa hän kuvailee päätöstä raskaaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Korhola sanoo kokevansa, ettei ole enää pitkään aikaan voinut vaikuttaa puolueen poliittiseen linjaan. Kokoomuksen arvomaailman hän kokee muuttuneen rajusti. Korhola katsoo saaneensa ”yhteistyökyvyttömän ja omiin muroihin kusijan” leiman.

- Kunnioitin aikoinaan suuresti puolueen selkärankaa ja älyllistä rehellisyyttä, josta vuosikymmeniä sitten maksettiin joskus kovaakin hintaa. Kokoomus on sittemmin arvomaailmaltaan muuttunut paljon, enkä ole ainoa, joka tämän on todennut. Mielestäni on korruption alku, jos oman puolueen päätöksiä koskevaa kritiikkiä ei saa esittää, Korhola kirjoittaa.

KORHOLA nostaa esiin esimerkiksi kokoomuksen ”naiivin suhtautumisen ilmasto- ja energiapolitiikkaan” sekä kevään 2021 keskustelun EU:n elvytyspaketista, jossa hän oli puolueensa kanssa eri linjoilla. Korholan mielestä yhteisvelan hyväksyminen vei uskottavuutta kokoomuksen talouskuripuheilta.

- Petyin myös siihen perusoikeuksia polkevaan koronapolitiikkaan rokotepasseineen, jota monet kokoomuslaiset peräänkuuluttivat koronakriisin aikana. Translain kanssa hifistely ei yllättänyt sekään. Jälleen kerran vahvistuu kuva puolueesta, joka pelkää olla mitään mieltä. Kun se yrittää miellyttää kaikkia, se ei ole enää mitään, Korhola sanoo.

Korhola, 63, toimi europarlamentaarikkona vuodet 1999-2014. Vuoden 2014 vaaleissa häntä ei enää valittu Euroopan parlamenttiin.

Poliittisen uransa Korhola aloitti kristillisdemokraateissa, mutta siirtyi vuonna 2003 kokoomukseen. Hän toimi vuodet 2006-2010 kokoomuksen varapuheenjohtajana.