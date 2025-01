”Eivät kerta kaikkiaan voi olla sattumaa” – Stubb kommentoi Lappeenrannassa kaapelirikkoja ja Trumpin Grönlanti-puheita

Itämeren kaapelivaurioiden taustalla olevien tekijöiden todentaminen on aina vaikeaa, mutta viime kuukausina nähdyt merenalaisten kaapelien katkaisut eivät kerta kaikkiaan voi olla sattumaa, sanoi presidentti Alexander Stubb keskiviikkona tiedotustilaisuudessa Lappeenrannassa.

- Attribuution todentaminen on välillä vaikeaa, mutta lähtökohtamme on aina ollut selkeä, että nämä viisi viimeisen 15 kuukauden aikana tapahtunutta katkaisua eivät kerta kaikkiaan voi olla sattumaa, Stubb sanoi.

Lappeenrannassa lähellä Venäjän rajaa vieraillut Stubb kertoi, että Suomen lähialueilla nähdään etenevässä määrin Venäjän aiheuttamaa hybridisodankäyntiä, johon liittyy monta eri ulottuvuutta. Hän muistutti, että hybridisotaa käydään ”myös korviemme välissä”.

Stubb sanoi, että Suomi kyllä osoittaisi syyttävän sormensa tekijän suuntaan, jos tekijästä päästäisiin täyteen varmuuteen.

- Hybridisodankäynnissä usein jätetään tietty epävarmuus. Kyllä meillä epäilyksemme on, mutta nämä viisi tapausta ovat kaikki vähän erilaisia. Sen todentaminen, kuka se oli, on totta kai tärkeä osa, mutta se ei ole se keskeisin osa. Keskeisin osa on se, että pyrimme tulevaisuudessa välttämään tällaiset iskut ja jos niitä tapahtuu, pystymme korjaamaan ne hyvin nopeasti.