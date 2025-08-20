Talous
20.8.2025 09:06 ・ Päivitetty: 20.8.2025 09:06
EK: Vihreän siirtymän investointeja luvassa arvioitua enemmän
Vihreän siirtymän investoinnit etenevät tänä vuonna arvioitua paremmin, selviää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ylläpitämästä dataikkunasta.
Puhtaaseen energiaan perustuvia investointihankkeita on saatu tänä vuonna valmiiksi jo 4,2 miljardin euron arvosta. Koko vuoden aikana valmiiksi odotetaan saatavan hankkeita 10 miljardilla eurolla, mikä on lähes kaksi miljardia aiemmin arvioitua enemmän.
AIVAN uusia investointihankkeita on kuluvan vuoden aikana julkistettu yli 170 kappaletta. Niiden arvo on yhteensä lähes 21 miljardia euroa.
- Uusien hankkeiden euromääräinen summa ylittää jo tässä vaiheessa vuotta koko viime vuoden toteuman. Uudet hankkeet liittyvät eritoten datakeskuksiin, aurinkovoimaan ja energiavarastoihin sekä tehdasteollisuuteen, kertoo EK:n asiantuntija Janne Peljo tiedotteessa.
