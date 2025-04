EKP teki odotetun korkopäätöksen

Euroopan keskuspankki EKP alensi torstaina ohjauskorkoja 0,25 prosenttiyksiköllä. Talletuskorko on tästä lähtien 2,25 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä oli jo seitsemäs kerta, kun EKP alentaa korkojaan siitä lähtien kun se aloitti koronlaskut viime kesäkuussa. Korkoja on laskettu jo yhteensä 1,75 prosenttiyksikköä.

EKP:n neuvoston päätös oli laajasti odotettu, sillä inflaatio euroalueella on hidastunut ja epävarmuus kasvanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määräämistä tulleista syttyneen kauppasodan seurauksena.

SUOMEN Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus ennakoi, että korkojen lasku tuo helpotusta ja tasapainotusta talouteen ja on hyödyksi Suomelle.

- Suomelle korkojen lasku heijastuu nopeasti, koska asuntolainat ja yrityslainat ovat pääosin kiinni lyhyissä viitekoroissa kuten euriboreissa. Korkojen lasku tukee etenkin asuntomarkkinoita ja rakentamista, jotka ovat korkoherkkiä toimialoja, Brotherus sanoi tiedotteessa.

Suomen talouden kannalta matalampaa korkotasoa on kaivattu. Tähän asti EKP on joutunut pitämään korkoja tasolla, joka on Suomen talouden kannalta turhan korkea. Se on yksi syy sille, että asuntomarkkinat ja rakentaminen ovat pysyneet kohmeisina.

- Suomen kansantaloudelle liian kireä rahapolitiikka on keskeisin syy asuntomarkkinoiden alakulon keston pitkittymiseen yli kaikkien ennusteiden. Asuntokauppa ei ole noussut vieläkään koronaa edeltäneelle normaalitasolle vuonna 2022 alkaneen alamäen jälkeen ja rakentaminen kipuilee yhä historiallisen heikoissa lukemissa, Brotherus totesi.

NYT odotukset ovat, että korkojen laskusuunta jatkuu. Tullinokittelusta syntynyt kauppasota on jo painanut euribor-korkoja laskuun.

- Heikomman talousnäkymän myötä 12 kuukauden euribor on laskenut tänään (torstaina) 2,1 prosenttiin, kun se oli 2,3 prosenttia Trumpin aloittaessa täysimittaisen kauppasodan 2. huhtikuuta. Odotukset euriborien tasosta kuluvan vuoden lopulle ovat laskeneet noin 1,7 prosenttiin 2 prosentista, Brotherus huomautti.

NORDEAN pääanalyytikko Jan von Gerich totesi X:ssä, että vaikka EKP ei kertonut mitään konkreettista tulevista korkoratkaisuistaan, ei tämä kerta jäänyt viimeiseksi.

- Keskuspankki kertoi talousnäkymien heikentyneen ja inflaation laskeneen kohti tavoitetta, mikä viittaa siihen, ettei tämä ollut viimeinen lasku. Näillä näkymin kesäkuussakin lasketaan.

Samalla linjalla oli myös OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

- Kauppasota heikentää euroalueen talouskuvaa, joka puoltaa koronlaskujen jatkamista, ja odotamme EKP:n laskevan talletuskorkoaan kesäkuussa 0,25 prosenttiyksiköllä 2 prosenttiin. Tämän jälkeiset askelet riippuvat pitkälti kauppasodan kehityksestä, joita on nyt erittäin vaikeaa ennakoida. Korkomarkkinat hinnoittelevat kesäkuun koronlaskun noin 70 prosentin todennäköisyydellä, Hännikäinen sanoi tiedotteessa.