”Eläin ei ole väline” – uusi eläinten hyvinvointilaki toteutetaan eläinten puolesta, SDP:n Malm sanoo

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm kommentoi viime aikoina uutisoituja epäkohtia hevosurheilussa. Malm toteaa, että uusi eläinten hyvinvointilaki toteutetaan eläinten puolesta, ja se vie kohti parempaa tulevaa.

Hevosurheilun epäkohtia nosti esiin muun muassa lokakuussa Ylen tutkivan journalismin ohjelma MOT, joka kertoi raviurheilun ongelmista, kuten hevosille aiheutuvista suuvaurioista. Kesällä Tokion olympialaisissa nähtiin, kuinka turhautunut ratsastaja löi hevostaan viisiottelun esteradalla.

Malm kuvaa tiedotteessaan, että viime aikoina uutisoidut tapaukset ovat aiheuttaneet niin hevosmaailmassa kuin eläinten oikeuksia puolustavissa järjestöissä harmitusta.

– Eikä suotta – eläin ei ole väline, vaan oikea eläin, Malm sanoo.

Malm muistuttaa, että uudesta eläinten hyvinvointilaista on annettu hallituksen esitys, jonka avulla parannetaan eläimien lajityypillisiä oloja sekä kumotaan entinen eläinsuojelulaki. Eläinten hyvinvointilaki tunnistaa eläimen itseisarvon sekä lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamisen niin tuotanto- kuin lemmikkieläimille.

– Eläinten lajityypillinen käyttäytyminen on tärkeää, jotta eläin voi palautua muun muassa suorituksista. Lauma, tila liikkua ja nollata eloa myös ihmisistä on tiedostettava eläimen hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi Harjun oppimiskeskuksessa hevosille on aktiivipihatto, jossa hevonen voi elää lajin mukaista elämää. Samalla on todettu hevosten olevan levollisempia ja rauhallisempia, Niina Malm kertoo tiedotteessa.

Malm toteaa, että myös tuotantoeläinten lajityypillinen elämä on jatkossa otettava huomioon. Siksi SDP ajaa Malmin mukaan keskustelussa modernia lakia, mutta kuitenkin niin, ettei tuottajien asema hankaloidu kohtuuttomasti. Kotimainen, kestävä eläintuotanto on tärkeää turvata, Malm linjaa.

Malmin mukaan monissa asioissa mielellään liitetään yhteen kaksi asiaa, jotka sitten asetetaan vastakkain. Niin tapahtuu usein myös tässä asiassa – Malmin mukaan turhaan.

– Eläimen hyvinvointi ja kotimaisen ruoan tuotanto eivät ole vastakkain. Ne voivat tukea toinen toisiaan, Malm sanoo.

Hän painottaa, että hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat tuottajien etu.

– SDP:n näkemyksen mukaan tuottajia on tärkeä tukea eläinten hyvinvointia parantavissa uudistuksissa ja kompensoida kustannuksia muun muassa investointituilla ja eläinten hyvinvointikorvauksella. Näin pystymme uudistamaan eläinten hyvinvointia sekä tukemaan tuottajia kohti eettisempää tuotantoa, Malm summaa.