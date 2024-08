Eläinhoitoalalla jyllää vahva keskittymä – ammattiliitto: “Johtanut korkeampiin hintoihin ja alhaisempiin palkkoihin”

Toimihenkilöliitto Erto on tyytyväinen, että Kuluttaja- ja kilpailuvirasto KKV tekee selvityksen pieneläinklinikoiden markkinasta. Demokraatti Demokraatti

Alalla työskentelee satoja Erton jäseniä muun muassa pieneläinklinikoiden hoitajina tai vastaanotossa.

KKV:n selvitys keskittyy erityisesti arvioimaan, mikä vaikutus alan yrityskaupoilla on ollut markkinoiden toimivuuteen. Pieneläinklinikoiden ala on yksityisten ihmisten terveysmarkkinoiden tavoin keskittynyt vahvasti yritysostoin.

– Markkinajohtaja Evidensia kasvatti markkinajohtajuutensa julman vahvaksi ostamalla Omaeläinklinikan 2021, Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen kertoo tiedotteessa.

Ennen Evidensian omistukseen siirtymistä Omaeläinklinikka oli alan palkkajohtaja. Yrityskaupan jälkeen Omaeläinklinikan palkkakehitys hyytyi rajusti ja se menetti vuodessa palkkajohtajan aseman. Tämä selvisi Erton vuonna 2022 tekemässä palkkatutkimuksessa.

ERTO on pitänyt aktiivisesti esillä ongelmaa, joka eläintenhoitoalan keskittymästä on syntynyt. Alalla tapahtunut voimakas keskittymä on ollut liiton arvion mukaan negatiivinen asia sekä pieneläinklinikoiden asiakkaille että alan ammattilaisille.

Erto uskoo, että alalle syntynyt keskittymä on johtanut sekä korkeampiin hintoihin että alhaisempiin palkkoihin.

– Keskittymällä on kuitenkin myös joitakin positiivia vaikutuksia. Esimerkiksi Evidensian isompi yrityskoko turvaa alan investointikykyä ja antaa henkilöstölle mahdollisuuksia erikoistumiseen sekä kansainvälisen kokemuksen saamiseen. Tämä ei kuitenkaan poista keskittymän tuottamia ongelmia, Aaltonen huomauttaa.

Liitto kertoo avustavansa mielellään KKV:tä sen selvittäessä, miten yrityskaupat ovat vaikuttaneet eläinhoitoalaan. Selvityksen tulos julkaistaan syksyllä.

ERTO on arvostellut Suomen kilpailulainsäädännön hampaattomuutta eläintenhoitoalan yrityskauppatilanteissa.

Suomen kilpailulainsäädäntöä pitäisi sen mielestä muuttaa niin, että kilpailuviranomainen voisi oma-aloitteisesti otto-oikeudella tutkia yritysjärjestelyjä, jotka eivät täytä lain liikevaihtoon liittyviä euromääriä.

Otto-oikeus tarkoittaa, että kilpailuviranomainen voisi poikkeustilanteissa ottaa tutkittavaksi myös liikevaihtorajojen alle jäävän yrityskaupan. Otto-oikeus on käytössä useissa EU-maissa, muun muassa kaikissa muissa Pohjoismaissa.

– Kilpailulainsäädäntömme on usein hampaaton estämään kansallisen pienen markkinan keskittymiä ja kilpailun vähenemistä. Tämä on nyt koettu muun muassa pieneläinklinikoilla. Kilpailuviranomaisen otto-oikeus vuonna 2021 olisi todennäköisesti estänyt Evidensiaa ostamasta Omaeläinklinikkaa, Aaltonen arvioi.