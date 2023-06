Elinkeinoministeri Junnilalle luvassa epäluottamuslause – ”Tässä tämän päivän aikana”

Natsisymboleja vaalimainonnassaan viljellyt elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) on saamassa eduskunnassa epäluottamuslauseen. Asiasta kertoi tiistaina eduskunnassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tässä tämän päivän aikana. Katsotaan nyt sitten ketkä kaikki siinä ovat mukana. Tiedän, että useampikin edustaja on valmis sellaisen tekemään, Saramo kommentoi.

JUNNILAA kohtaan tunnetaan Saramon mukaan eduskunnassa laajaa epäluottamusta yli puoluerajojen ja jopa yli hallitus-oppositiorajan.

– Ministerin väitteet, että hän ei ole tiennyt missä hän on ollut puhumassa, kenelle ja minkä takia ovat täysin epäuskottavia. Kun puhutaan siitä, että ministerin pitää olla rehellinen, niin alun perinkin on toimittu väärin, niin se on tässä se tuomittava.

– Mutta kun sen jälkeenkään ei myönnetä mitä on oltu edistämässä ja on epäilyksiä, että edistetään yhä, niin kyllä tässä talossa on ollut tosi laajaa epäluottamusta.

Saramon mukaan vasemistoliiton ryhmä on epäluottamuslauseessa mukana, mutta varsinainen epäluottamusesitys saattaa tulla muidenkin puolueiden edustajilta.

Junnila puhui kesällä 2019 myös äärioikeiston Kukkavirta 188 -tapahtumassa Turussa. Sittemmin Junnila on katunut natsiviittauksiaan ja sanoutunut irti juutalaisvastaisuudesta.