Elintarvikealan tes-neuvottelut käynnistyivät – SEL: Leipomoalan yötyölisät säilytettävä

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat aloittaneet tänään 17. joulukuuta neuvottelut elintarvikealan uusista työehtosopimuksista.

Neuvottelujen alkamisesta kertovat osapuolet tiedotteissaan. Ratkaisu pyritään tammikuun loppuun mennessä, sillä SEL:n ja ETL:n väliset elintarvikealan työntekijöiden nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2025 asti.

Elintarvikealalla neuvotellaan viidestä työehtosopimuksesta, jotka koskevat leipomoalan, liha-alan, meijerialan, teollisuuden sekä panimo- ja virvoitusjuoma-alan työntekijöitä. Sopimusten piirissä työskentelee noin 25 000 ihmistä.

ETL:n ja SELin mukaan neuvottelujen aluksi käytiin läpi yleistä työmarkkinatilannetta sekä tilannetta elintarviketeollisuudessa. Lisäksi neuvotteluosapuolet toivat esiin tavoitteensa alkaneelle neuvottelukierrokselle. Neuvottelut jatkuvat torstaina.

SEL:N liittovaltuusto on päättänyt liiton esityksistä elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten parantamiseksi marraskuun puolivälissä, liiton sivuilla kerrotaan.

Julkisesti SEL:n tes-tavoitteista on kerrottu yksi: liiton tavoitteena on, että kaikilla leipomoalan työntekijöillä on jatkossakin sadan prosentin yötyölisä, vaikka Orpon hallitus kumoaisi leipomotyölain 1. maaliskuuta alkaen.

– SEL vastustaa leipomotyölain kumoamista, sillä lain kumoaminen alentaisi työntekijöiden palkkoja sekä todennäköisesti lisäisi työntekijöiden terveydelle vaarallisen yötyön teettämistä. Leipomotyölain kumoaminen myös vähentäisi työntekijöiden halukkuutta tehdä yötyötä ja vaikeuttaisi leipomoyritysten työvoiman saantia. Todennäköisesti myös kaksi- tai kolmivuorotyön teettäminen lisääntyisi leipomoissa.

Nykyinen leipomoalan työehtosopimus on yleissitova, mutta SELin mukaan on mahdollista, ettei Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunta enää vahvista uutta sopimusta yleisistovaksi, koska jo viimeksi vuonna 2023 yleissitovuus todettiin rimaa hipoen leipomoalan työnantajien heikon järjestäytymisasteen takia.