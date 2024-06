Elokapina on tukkinut liikenteen Helsingin keskustassa – paikalla noin tuhat ihmistä

Ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus jatkui yhä Helsingin keskustassa perjantaina puoli kuuden jälkeen iltapäivällä, ja liikenne oli edelleen poikki Kauppatorin edustalla, Helsingin poliisista kerrotaan STT:lle. Poliisi ohjasi liikennettä paikan päällä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi arvioi puoli kuuden aikaan iltapäivällä, että paikalla Pohjoisesplanadilla oli yhä tuhatkunta ihmistä. Ihmismäärä oli samaa luokkaa mielenosoituksen alkaessa alkuiltapäivästä. Mielenosoituksen oli etukäteen kerrottu kestävän ainakin vuorokauden loppuun asti. Puoli kuuden jälkeen poliisista kerrottiin, että mielenilmaus oli sujunut toistaiseksi rauhallisesti.

Poliisi suositteli perjantaina keskustassa liikkuville varaamaan aikaa matkalleen.

PERJANTAIN Perjantain tiesulku aloitti Elokapinan Myrskyvaroitus-kampanjan, jonka tavoitteena on kasvaa Suomen historian suurimmaksi kansalaistottelemattomuuskampanjaksi, Elokapina kertoo. Myrskyvaroitus-kampanjan on suunniteltu sisältävän useita mielenosoituksia kesäkuun aikana. Mielenosoituksia on tiedossa myös ainakin 11., 25., 28. ja 30. kesäkuuta.

Kampanjan keskeisimpänä vaatimuksena on saada hallitus lakkauttamaan ympäristölle ja ilmastolle haitalliset tuet.

MIELENOSOITUKSESTA tehtiin poliisille ilmoitus torstaina. Ylikomisario Jarmo Heinonen toivoi etukäteen, että mielenosoitus järjestettäisiin hyvässä yhteisymmärryksessä poliisin kanssa.

- Tarkoituksenamme on keskustella vielä Elokapinan kanssa ja sopia siitä, miten mielenosoitus voitaisiin järjestää turvallisesti niin, että he saisivat äänensä kuuluviin ja sivullisille ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa. Poliisi pyrkii informoimaan ihmisiä mahdollisista liikenteelle aiheutuvista häiriöistä, sanoi Heinonen STT:lle torstaina.

Mielenosoituksen keskeyttäminen ja päättäminen arvioidaan poliisin mukaan tilannekohtaisesti, Heinonen kertoi tuolloin.

- Nyt kun 1,5 asteen kriittinen raja on ylitetty ja viime vuosi oli mittaushistorian kuumin selkeällä marginaalilla, koemme, että käsillä on ihmiskunnan suurin kriisi. Siihen nähden tien blokkaaminen poliittisten instituutioiden edustalla aiheuttaa mielestämme kohtuullisen häiriön, sanoi Elokapinan kampanjatiimissä toimiva Ville Saarinen STT:lle torstaina.

Ilmastopalvelu Copernicus kertoi vuoden alussa, että maapallon keskilämpötila on ollut ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana kokonaisen vuoden 1,5 astetta korkeampi kuin esiteollisena aikana. Vuonna 2015 Pariisin ilmastosopimuksessa linjattiin, että ilmaston lämpeneminen tulisi rajata 1,5 asteeseen

Uutista päivitetty klo 18.07.