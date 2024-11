Elokuva-arvio: Anneli Sauli oli Liisankadun mini-Hollywoodin supertähti

Saara Cantell on ehtinyt tehdä jo pitkän, yli 30-vuotisen ohjaajakarriäärin ennen kuin on päässyt tekemään ensimmäisen pitkän dokumenttielokuvansa.

Lyhytelokuvilla 1990-luvulla aloittanut, tällä vuosituhannella pitkän fiktion puolella paljon sekä aikuisille että lapsille (muun muassa suosittu Onneli ja Anneli -elokuvasarja) ohjanneen Cantellin onnistuneimpia töitä on vuonna 2009 ensi-iltaan tullut episodielokuva Kohtaamisia. Sen yhdessä pääroolissa nähtiin suomalaisen elokuvan 1950-luvun ruuhka- tai miksei kulta-ajankin supertähti Anneli Sauli.

Tämä nimenomainen kohtaaminen oli merkittävä, sillä Cantell ja Sauli, niin eri elokuvasukupolvea kuin ovatkin, ystävystyivät ja pitivät kiinteästi yhteyttä aina Saulin toissa vuonna tapahtuneeseen kuolemaan asti.

Tämän ystävyyden hedelmänä meillä on nähtävänä nyt dokumentti Annelin aika, joka nimensä mukaisesti käy läpi kohdehenkilönsä elämää ja uraa lapsuudesta 50-luvun kotimaan tähtivuosien ja Saksan-kauden kautta 70-luvulla alkaneelle Saulin toiselle, yli neljännesvuosisadan kestäneelle näyttelijäuralle Joensuun kaupunginteatterissa. Reaaliajassa eli haastattelutilanteissa ollaan viime vuosikymmen lopunssa. Sen jälkeenkin Sauli nähtiin vielä tärkeässä sivuroolissa Cantellin elokuvassa Sisarukset, jonka kuvauksista myös dokumentissa on väläyksiä.

KRONOLOGISEN rakenteensa myötä Annelin aika on varsin perinteinen taiteilijadokumentti, jonka ehdoton vahvuus on, että sen tekijä on kohteen ystävä. Se ei tee elokuvasta sisäänpäinlämpiävää, vaan pikemminkin näyttää siltä, että Cantell on voinut luottaa siihen, että suorapuheinen Anneli Sauli ei silottele elämänsä ja uransa vaiheita, vaikka haastattelija ei tungettelevia kysymyksiä tekisikään.