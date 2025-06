Elokuva-arvio: Barksilainen kroisosseikkailu vesittyy ainestensa ylimitoitukseen

Wes Andersonia täytyy kunnioittaa siitä, että hän pitää kiinni omaperäisestä tyylistään, piti yleisö siitä tai ei. Rolf Bamberg Demokraatti

Minun kirjanpidossani yhdysvaltalaisohjaaja Wes Anderson, 56, ohjasi kategoriaan ”oikein hyvä” eli nykykritiikin kielellä vähintään nelitähtisen mahtuvan elokuvan 13 vuotta sitten. Silloin sai ensi-iltansa muikea partioleirikuvaus Moonrise Kingdom. Sitä seurannut The Grand Budapest Hotel (2014) oli sarjaa ”ihan kiva”, mutta änen tuoreimmat draamaelokuvansa The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun (2021) ja Asteroid City (2023) olivat minulle pettymyksiä, koska niissä kuvallinen ja käsikirjoituksellinen kikkailu karkasi käsistä – silmäniloa oli, mieleniloa ei.

Tässä välissä eli vuonna 2018 Anderson pääsi yllättämään yhdellä uransa kiinteimmällä ja lempeimmällä elokuvalla, Isle of Dogsilla. Dogmaattisuuksia kaihtavaan ohjaajakuvaan istuen kyseessä oli Andersonin kokeilu pitkän animaation saralla, ja se onnistui mukavasti.

UUSIMMASSAAN ANDERSONILLA on jälleen käsikirjoittajakumppanina Roman ”Francisisinpoika” Coppola, joka on pysynyt tiimissä jo vuoden 2009 mainiohkosta veljestoilailusta Darjeeling Limited lähtien. Foinikialainen juoni on nimestään huolimatta siinä mielessä johdonmukaista jatkoa kaksikon yhteistöille, että logiikan lakeja noudattava juoni on sivuseikka tyylittelevien kuvien ja messevän roolihenkilögallerian rinnalla.

Kuitataan juonesta sen verran, että roopeankkamaisen upporikas liikemies Anatoly ”Zsa-zsa” Korda (oma andersonmainen vitsinsä on yhdistää nimeen kaksi unkarilaislähtöistä elokuvapersoonaa, aikansa superjulkkis Zsa Zsa Gabor ja ohjaaja Alexander Korda) hakee nunnaluostariin vetäytyneen tyttärensä ihmisten ilmoille ja alkaa koulita tästä ainoaa perijäänsä. Iso liuta poikalapsiakin äijällä on, mutta enemmän ja vähemmänn toisaikaisia kaikki.

Korda näet pelkää – ja heti elokuvan räjähtävässä alkukohtauksessa nähdään että syystä – tulevansa salamurhatuksi, sillä hänellä on vastassaan itsensä kaltaisten kierojen liikehenkilöiden yhteenliittymä, joka haluaa pysäyttää hänen pidäkkeetön etenemisensä bisnesrintamilla. Akuutein projekti porukalla on torpedoida tai ottaa haltuunsa Kordan ”foinikialainen suunnitelma/hanke” (näin sana scheme elokuvan alkunimessä ehkä osuvammin suomentuisi) eli tämän pyrkimys omia erään Lähi-Idän öljymaan rikkaudet.

Tämän kelmien kerhon taustaeminenssinä häärää Kordan lähisukulainen ”Uncle Nubar”, ja näiden kahden suurta lopullista välienselvittelyä tarina koko ajan virittelee. Sellainen myös nähdään, ja Benedict Cumberbatch pääsee irti noin seitsemäksi minuutiksi.

ELOKUVA

Foinikialainen juoni

Ohjaus: Wes Anderson

Pääosissa: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cara, Hope Davis, Benedict Cumberbatch

2025, 101 min. Ensi-ilta 6.6.

★★☆☆☆

TÄSSÄ ELOKUVASSA Wes Andersonin auteur-luonne tulee taas lähelle Aki Kaurismäen tyyliä, vaikka herrojen elokuvatarinoiden perusasetukset ihan eri maailmoissa liikkuvatkin. Kaurismäki kulkee aina kadun varjoisammalla puolella, Anderson aurinkoisemmalla, mutta molemmat rakastavat kuvallista, yksityiskohdilla alleviivattua tyylittelyä. Molemmat tykkäävät myös sotkea aikakausia keskenään, ja niinpä Andersonin visuaalinen runsaudensarvi kattaa nytkin suurin piirtein kaikki sotienväliset tyylisuunnat art decosta ja bauhausista dadaismiin, mutta sisältää viittauksia 1950-60-luvuilta ihan nykypäivän retroiluun asti.

Koska Korda on tuon tuosta päästä hengestään, hän piipahtelee muutamaan otteeseen taivaan porteillakin, mikä tuo uuden ulottuvuuden jo valmiiksi laajalla skaalalla pompahtelevaan Andersonin sfäärikirjoon.

Andersonin tiukasti kiinni pitämänsä omaperäinen tyyli on 30-vuotisella ohjaajauralla alkanut kuitenkin pikku hiljaa muuttua maneeriksi. Liika on tälläkin kertaa liikaa. Foinikialainen juoni ei pysy kasassa, ja siksi sen varsin mukavasti viritelty carlbarksmainen kroisostarina hajoaa poukkoilunsa tähden atomeiksi kuin konsanaan Zsa-zsa Kordan neuvonantaja elokuvan alkukohtauksen lentokoneräjähdyksessä.

Tämän mahtiukon kovan onnen apurin tilalle muuten palkataan partiopoikamainen herra Bjorn, josta kasvaa yksi elokuvan kiinnostavimmista hahmoista, ei vähiten Michael Ceran mainion roolisuorituksen ansiosta.

NIITÄ ROOLISUORITUKSIA Foinikialaisessa juonessa sitten riittääkin. Anderson omaa kai jonkun taikamagneetin, jolla hän saa aina vedettyä elokuviinsa nykytuotannoissa vertaisiaan hakevat näyttelijäkaartit, joissa tähtistatusta piisaa ihan vain viladuksenomaisiinkin rooleihin.

The French Dispatchissakin pääosassa ollut Benicio Del Toro tekee yrmyn ja ylimielisen Kordan roolin Anderson-tyyliin lakonisesti ja kohdalleen, mutta häntä eleettömyydessä vielä paremmaksi pistää Liesl-tytärtä näyttelevä Mia Threapleton, joka vetää roolin nunnan pidättyvyydellä, tapahtuu mitä tapahtuu tai sanotaan mitä sanotaan. 24-vuotiaalla tulokkaalla on tie auki taivasta myöten, miksei vaikka uudeksi ”katioutiseksi” A. Kaurismäen mahdollisiin tuleviin kansainvälisiin tuotantoihin.

Ohjaajan ”luottonäyttelijöistä” mukana ovat muun muassa Bill Murray, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Mathieu Amalric ja Willem Dafoe, joka vilahtaa niin nopeasti, etten huomannut häntä vasta kuin lopputeksteistä, samoin kävi Charlotte Gainsbourghille. Tom Hanksin lyhyitä mutta tehokkaita piipahduksia kuvissa ei sen sijaan voi olla huomaamatta.