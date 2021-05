Elokuva-arvio: Puolen ilmeen kostaja

Kohteliaasti ilmaisten epätasainen ohjaaja Guy Ritchie on saanut viimeisen puolentoista vuosikymmen aikana ohjata tuotannollisesti varsin korkean profiilin elokuvia. Esimerkiksi kaksi Sherlock Holmes -seikkailua tähtiparinaan Robert Downey jr. ja Jude Law olivat kevyesti komediallistettuina kohtalaisen viihdyttäviä uustulkintoja Arthut Conan Doylen klassikkohahmosta, mutta brittiläisten kansallissaagasta, kuningas Arthurin pyören pöydän ritareista kyhätty seikkailu taas melkoinen floppi. Rolf Bamberg Demokraatti

Fantasian parissa Ritchie on viihtynyt viime vuosinakin, kun hän vuonna 2019 ohjasi live action -version tuhannanen ja yhden satuklassikosta Aladdin, joka aikoinaan hurmasi maailmaa Disney-animaationa.

Aladdin kakkonen on Ritchiella parhaillaan työn alla, mutta itämaisten satujen välissä hän on tänä vuonna ehtinyt ohjata toimintajännärin, jonka synkkyydessä satuilut ovat kaukana. Vai ovatko sittenkään? Wrath of Man -elokuvan (suomeksi Miehen viha) kostajapäähenkilössä on suorastaan myyttistä arvoituksellisuutta ja ylivertaisuutta, joten kyllä hänkin melkein jo satuhahmosta käy.

ELOKUVA

Wrath of Man

Ohjaus Guy Ritchie

**

Pääosissa Jason Statham, Holt McCallany, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett

2021, 120 min. Ensi-ilta 21.5.

Jos Ritchiellä on ohjaajaurallaan ollut tavaramerkkinä kepeyttää komediasilauksella kaikkia tarinoita, joihin koskee, niin Wrath of Manissa hymyä nousee vain vinosti tahattomasta komiikasta. Sitä esimerkiksi edustaa työyhteisössään H:ksi nimetyn päähenkilön äärimmilleen viety yrmyys: Jason Stathamia ei pääse roolissa herjaamaan yhden ilmeen näyttelemisestä, koska hänellä ei ilmettä ole kuin korkeintaan puoli.

Hukattua oveluutta

Elokuvan tarinassa ”sankarimme” H pestautuu arvokuljetusfirman turvamies-kuljettajaksi. Fortico-yhtiön kulmikkaassa työporukassa vallitsee omanlaisennsa hurtti henki, mutta se ei todellakaan tartu H:hon, jonka kestomurjotus pitää porukat loitolla hänestä.

Synkistelyyn on syynsä. Tämä eronnut mies on menettänyt poikansa, ja kuinka ollakaan, arvokuljetusryöstön yhteydessä. Ritchie aika näppärästi kelaa tuon kohtalokaan ryöstön elokuvassa kolmessa kohtaa ja kolmesta näkökulmasta – ryöstettävien, ryöstäjien ja H:n.

Kun tuo sama rikollisjengi suunnittelee definitiivisen, Black Fridayn rahavirroista koostuvan saaliin kaappausta Forticon varikolta, alkaa käydä myös selväksi, miksi H on alalle hankkiutunut: kostaakseen poikansa kuoleman.

Ritchie käsikirjoittajineen on kutonut varsin perusteellisen ja nokkelankin ryöstökuvion, jonka vaiheita eritellään limittäin itse action-jaksojen kanssa. Vaivannäkö tuntuu sikäli turhalta, että elokuva päätyy kuitenkin samanlaiseen kaoottiseen konetuliaseiden räiskeeseen, rei’ittyviin ihmiskroppiin ja takaa-ajeluun kuin näissä tämän lajin elokuvissa aina tapana on.

Wrath of Manin emäpahiksena julmuilee Scott ”Clintinpoika” Eastwood, joka on perinyt paljon isänsä olemuksesta. Katseessa on samaa pistävyyttä kuin Dirty Harry Callahanilla, joka toki olisi aikoinaan ampunut tällaisen konnanretaleen magnum nelivitosellaan ilman sen kummempia soluttautumisjuonitteluja.