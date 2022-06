Elokuva-arvio: Vallan vastustaminen kuuluu nuoruuteen – Venäjällä se vie vankeuteen

Nuoruutta on länsimaissa viime vuosikymmenet suorastaan ihannoitu ikävaiheena, jolloin on täysin luonnollista ja ymmärrettävää asettua vastakkain vallitsevien totuuksien kanssa ja kyseenalaistaa perinteisiä arvopohjia. Jukka Sammalisto

Miltei itsestäänselvyydeksi taittunut myötämielisyys tuntuu yhtäkkiä kuin kaukaiselta utopialta, kun katselee Anna Shishovan dokumenttielokuvaa Ansa Moskovassa. Se kuvaa Anja Pavlikovaa, joka on joutunut tutkintavankeuteen löydettyään netistä kiinnostavan keskusteluryhmän ja liityttyään siihen. The New Greatness -nimisessä ryhmässä puhuttiin eläimistä, tähtitaivaasta ja yhteiskunnasta.

Ja kyllä – ryhmässä vastustettiin Putinin hallintoa ja kehiteltiin sille vastavoimaa.

ELOKUVA:

Ansa Moskovassa

Ohjaus Anna Shishova

2022, 92 minuuttia. Ensi-ilta 10.6.

★★★☆☆

Todellisiakin tapaamisia järjestettiin. Tietämättään ryhmän nuoret jäsenet tulivat kuvatuiksi kokouksissaan. Mukaan olivat soluttautuneet poliisin rikostutkija, puolustusvoimien upseeri ja mystinen henkilö Ruslan D, joka oli vuokrannut toimiston kokouksia varten. Lentolehtisten painattaminen ja polttopullojen kokeileminen talonrauniolla kuuluivat pian asiaan. Vallankumouksen suunnittelulta toiminta saatiin näyttämään.

Hyytävällä maaperällä

Ohjaaja Shishova on syntynyt vuonna 1986 ja ohjannut tätä ennen kaksi puolipitkää dokumenttia. Ne kertoivat Venäjältä Intiaan pakenevasta tytöstä ja vanhasta yksinäisestä miehestä. Sivullisuuden teema on siis ohjaajalle tuttu.

Shishova kuvaa Anjan vanhempien odottavaa tuskaa ja epätietoisuutta tyttärensä tilanteesta. Absurdissa kohtauksessa piipahdetaan vankilan ruokalähetysten vastaanotossa, jossa äidin tuoma paketti ei olekaan kilomäärältään sopivan kokoinen. Äiti on ilmeisesti ollut aiemmin Putinin kannattaja, mutta perheen mielivaltainen särkeminen on muuttanut mielen.

Ansa Moskovassa liikkuu erityisen herkällä, hyytävällä maaperällä. Anja on selvästi kuin kuka tahansa 17-vuotias nuori, joka on vasta herännyt yhteiskunnallisiin vaikuttamismahdollisuuksiin tutustuttuaan erilaisiin valtarakenteisiin ja voimasuhteisiin. Hän ei ole oikeastaan ehtinyt edes kasvaa tai identifioitua varsinaiseksi toisinajattelijaksi jouduttuaan siitä jo kaltereiden taakse.

Arkistomateriaalissa nähdään jopa itse Putin käsittelemässä New Greatness -nuorten asiaa nopeasti. Hän mainitsee vilkaisevansa sitä.

Kuitenkin vaikuttaa, että paljolti vanhempien sinnikkäiden protestien myötä Anja pääsee vankilasta kotiarestiin, jossa hän ei saa poistua ulos eikä käyttää puhelinta tai nettiä. Shishova kuvaa intiimisti perheen arkea. Mukana on myös puhutteleva ryhmätapaaminen, jossa kriittisyydestään vankeuteen joutuneiden miesten äidit, vaimot ja lapset kohtaavat.

Katsojana päähän jää silti kysymyksiä. Ehkä kiinnostavin seikka tilanteessa olisi ollut, miten absurdi prosessi on muuttanut perheen arvopohjaa entisestä? Isä on alussa paljon esillä, mutta jää sittemmin kuvasta epämääräisesti kadoksiin. Elokuva rakentuu pitkälti äidin ja tyttären katkenneen ja palaavan yhteyden varaan.

Ansa Moskovassa on dokumentti, jossa melkeinpä pelästyy omaa uutisten kyllästämää ja turruttamaa tietoisuuttaan katsojana. Oikeusprosessin karu lopputulos ei pahemmin yllätä. Vuosiksi vankilaan ja kotiaresteihin joutuvat nuoret joutuvat maksamaan kovaa hintaa Yhtenäisestä Venäjästä.

Elokuva on pitkälti kuvattu ennen hyökkäystä Ukrainaan, mutta sitä on vielä leikattu ja päivitetty sen jälkeen. Mukana on ohjaajan pessimistinen kommentti kotimaansa muuttumisesta haamuksi. Kasvavasta epätoivosta huolimatta Shishova paljastaa myös sellaista valoa ja lämpöä, mikä syntyy tavallisten, eri-ikäisten ihmisten pienistä rakkauden hetkistä ja perääntymättömästä taistelusta silkkaa epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Anjan äidin avuksi ilmestyy nuori aktivisti, jonka myötä karuun dokumenttiin tulee jopa ripaus romantiikkaa. Hänellekään ei kuitenkaan käy hyvin.