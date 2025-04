Elon Musk vihjaa vähentävänsä pian Doge-hallintotöitään

Miljardööri Elon Musk sanoo aikovansa vähentää työskentelyään presidentti Donald Trumpin hallinnossa ja keskittyä sähköautoyhtiö Teslaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Musk on Teslan toimitusjohtaja ja suurin omistaja. Tämän lisäksi hän on johtanut Trumpin perustamaa niin sanottua hallinnon tehokkuuden virastoa (Doge). Toimielin on tehnyt rajuja leikkauksia liittovaltion palveluihin Trumpin alkukauden aikana.

- Todennäköisesti seuraavan kuukauden aikana käyttämäni aika Dogeen vähenee merkittävästi, Musk kertoi Teslan sijoittajille paikallista aikaa tiistaina.

Yhtiö ilmoitti tiistaina 71 prosentin laskusta ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessaan. Lisäksi Teslan pörssikurssi on romahtanut Trumpin virkaanastujaisten jälkeen.

Tesla tiedotti tuloskatsauksessaan, että kauppapolitiikka ja epävarmuus automarkkinoilla sekä ”muuttuvat poliittiset mielipiteet” voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön tuotteiden kysyntään lähitulevaisuudessa.

Muskin poliittinen toiminta on nostattanut vastalauseita ja mielenosoituksia Teslaa vastaan eri puolilla maailmaa.

WASHINGTONISSA on huhuttu, että Muskin rooli Trumpin hallinnossa voisi päättyä lähitulevaisuudessa. Trump sanoi huhtikuun alussa, että Musk todennäköisesti jättää hallinnon muutamien kuukausien päästä ja siirtyy takaisin liike-elämään.

Trump nimitti miljardöörin Dogen johtoon ilman, että nimitystä käsiteltiin maan kongressissa. Musk johtaa Dogea lakisääteisellä erityisluvalla, jonka nojalla tehtävässä voi olla enintään 130 päivää.

Dogen ajamien säästötoimien vuoksi lukuisissa liittovaltion virastoissa on tehty laajoja irtisanomisia, joista osa on sittemmin peruttu. Toimielimen leikkurin alla ovat olleet muun muassa kehitysyhteistyö, eri terveyspalvelut sekä monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallistavuutta (DEI) tavoittelevat ohjelmat.