Elorannalta karu arvio kolmikantaisista työryhmistä Satosen tapaamisen jälkeen – ”On menty jopa vähän huonompaan suuntaan kuin hallitusohjelmakirjaukset”

Työministeri Arto Satonen (kok.) tapasi tänään työmarkkinajärjestöjen edustajat. Aiheena oli hallituksen kaavailemasta työmarkkinamallista saatu lausuntopalaute.

Mallia oli määrä neuvotella kaksikantaisesti, mutta SAK keskeytti neuvottelut joulukuussa.

Tämänpäiväisen tapaamisen tunnelmaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kuvailee hyväksi. Hänen mukaansa yhtä lailla kaksikantaisissa keskusteluissa edettiin aikoinaan rakentavasti, vaikka ne keskeytyivätkin.

Eloranta toteaa, että työmarkkinatilanne kokonaisuudessaan ja hallituksen työelämäheikennykset vaikeuttavat myös työmarkkinamallista neuvottelemista.

Tänään tullut tieto hallituksesta, että työmarkkinamallista on vielä mahdollista neuvotella kaksikantaisesti, on Elorannan mukaan uusi.

– Uskon totta kai siihen, että ministeri on aidosti sitä mieltä, että jos sieltä hallitusohjelman kirjaukset toteuttava ratkaisu löytyy työmarkkinaosapuolten kesken, niin se myös huomioidaan.

Satonen kertoi tänään, että työmarkkinajärjestöt voivat neuvotella mallin kaksikantaisesti mutta samaan aikaan valmistellaan kolmikantaisesti kirjausta työmarkkinamallista lakiin, josta tuotaisiin eduskuntaan esitys syksyllä. Tässä lainsäädäntöprosessissa SAK on mukana.

ELORANTA uskoo, että hallituksen nyt edistämä malli kirjata vientimalli lakiin, tuottaa enemmän ongelmia kuin ratkaisuja työmarkkinoille.

Onko SAK valmis kaksikantaisiin neuvotteluihin?

– Meillä on ne tietyt reunaehdot, joita olemme esittäneet. Eivät ne ole mihinkään poistuneet. Totta kai me käymme tätä tilannetta hallinnossa läpi ja pohdimme. Mutta kyllä meidän lähtökohta tänäänkin oli (Satosen järjestämässä) kokouksessa se, että toimme esiin ongelmat, jotka liittyvät paikallisen sopimiseen, työrauhalainsäädäntöön ja tähän kokonaisuuteen, jota hallitus on työmarkkinoilla viemässä eteenpäin ilman minkäänlaista myönnytystä palkansaajien suuntaan, Eloranta vastasi tänään medialle.

ELORANNAN mukaan työelämäkysymysten ympärille pitäisi kasata nykyistä laajempi pöytä tai saada jo nyt istuvissa pöydissä valmistelua kulkemaan siihen suuntaan, että palkansaajille tärkeitä asioita alettaisiin ottamaan huomioon.

– Tällä hetkellä näin ei ole tapahtunut.

Eloranta toteaa, että SAK:ssa nähdään, että työrauhalainsäädäntö ja paikallisen sopimisen sääntely ovat olennainen osa työmarkkinamallia. Niissä pitäisi löytää työmarkkinamallin toimintaa tukevat ratkaisut.

– Tällä hetkellä näyttää, että niissä ei sellaista ratkaisua kyllä olla saavuttamassa.

Eloranta katsoo, että hallitusohjelma oli jo lähtökohtaisesti vino ja kaikki on kirjoitettu työnantajan kynästä.

– Eikä tilanne ole mihinkään valmisteluissa muuttunut, vaan pikemminkin päinvastoin. Jos kolmikantatyöskentelyssä on jotain huomioitu, on huomioitu työnantajien näkemyksiä. Osittain on menty jopa vähän huonompaan suuntaan kuin hallitusohjelmakirjaukset. Siinä mielessä tilanne on kyllä erittäin huono.

Eloranta painottaa, että paikallisen sopimisen sääntely on olennainen osa palkkaprosessia.

– Nyt sitä ollaan muuttamassa sellaiseen suuntaan, että ammattiliitot ja työehtosopimukset ohitetaan osittain. Se on kyllä meille todella hankala paikka.

Hallituksen käynnistämissä kolmikantaisissa työryhmissä on ratkottu vientimallin ohella myös työrauhakysymyksiä ja paikallista sopimista.

SAK ja STTK järjestävät helmikuun alussa ison mielenilmauksen Helsingin Senaatintorille. Tähän ympärille on tulossa myös lakkoja. SAK:laiset liitot valmistelevat toimia ja osasta on jo päätetty.

Syksyn työmarkkinasektorista Eloranta ennakoi haastavaa, koska hallitus vie työmarkkinauudistuksia eteenpäin ”aika jääräpäisesti”. Tällä on vaikutuksensa myös työehtosopimusneuvotteluihin.