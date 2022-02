Eloranta kehuu seksuaalirikoslain uudistusta – ”paremmat mahdollisuudet suojella etenkin lapsia”

Lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen, että seksuaalirikosten uhrien asemaa tullaan vahvistamaan Suomessa. Hallitus on antanut esityksen rikoslain seksuaalirikossäännösten uudistamisesta eduskunnalle. Uudistukseen sisältyy suostumuksen nostaminen raiskauksen määritelmän ytimeen.

– Jo vuonna 2017 tein kirjallisen kysymyksen suostumuksen nostamisesta raiskauksen määritelmän ytimeen ja nyt vihdoin asiaan on tulossa parannus. Fyysisen väkivallan määrään ja vakavuuteen keskittyvä lainsäädäntö jättää huomiotta uhrin henkisen kärsimyksen. Uhrilta viedään seksuaalinen itsemääräämisoikeus myös niissä tapauksissa, joissa fyysistä väkivaltaa ei käytetä. Suostumuksen puute raiskauksen kriteerinä antaa selvän yhteiskunnallisen viestin siitä, että seksuaalisessa väkivallassa ja raiskauksessa on kyse yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkauksesta, Eloranta toteaa.

Hallitus esittää, että raiskauksen määritelmä rikoslaissa muutetaan suostumusperusteiseksi. Raiskaus määritellään sukupuoliyhteydessä olemiseksi sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei pidetä vapaaehtoisena, jos hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut vapaaehtoisuuttaan. Vapaaehtoinen ei ole myöskään se, joka on pakotettu tai ei ole olosuhteiden vuoksi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan.

Fyysisen väkivallan määrään ja vakavuuteen keskittyvä lainsäädäntö jättää huomiotta uhrin henkisen kärsimyksen

– Erityisen tärkeää on, että uudistus antaa meille myös paljon paremmat mahdollisuudet suojella lapsia seksuaalirikoksilta. Lakiesityksen lähtökohtana on, että lapsi ei voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa olisi lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistava lapsenraiskauksena. Kyseinen muutos ei kuitenkaan vaikuta nuorisoikäisten keskinäiseen kanssakäyminen, jossa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei loukata. Lasten suojeleminen ja heidän asemansa parantaminen on erittäin tervetullutta, Eloranta lopettaa.