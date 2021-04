EMA tutkii nyt kahden rokotteen yhteyttä veritulppiin – USA:n terveysviranomaiset antoivat oman arvionsa

Euroopan lääkevirasto kertoi aiemmin aloittaneensa tutkinnan lääkeyrityksen rokotteen mahdollisesta yhteydestä veritulppatapauksiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain terveysviranomaiset kertoivat perjantaina paikallista aikaa, ettei suoraa yhteyttä lääkeyritys Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja veritulppien välillä ole löydetty. Maan elintarvike- ja lääkevirasto kertoo lausunnossaan jatkavansa selvitystyötään.

Virastosta kerrottiin, että Yhdysvalloissa tiedossa on muutamia ihmisiä, jotka ovat kärsineet veritulpasta ja muutoksista verihiutaleiden määrässä rokotuksen jälkeen.

– Molemmille voi olla useita syitä, virasto totesi.

– Pidämme kansan ajan tasalla, kun saamme lisätietoa.

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääketurvallisuuden riskienarviointikomitea kertoi aiemmin aloittaneensa tutkinnan lääkeyrityksen rokotteen mahdollisesta yhteydestä veritulppatapauksiin.

EMA:n mukaan tietoon on tullut neljä tapausta, joissa Johnson & Johnsonin rokotteen saaneilla on esiintynyt harvinainen veritulppa ja verihiutaleiden matala määrä. Tapauksista yksi tuli ilmi kliinisissä kokeissa ja kolme Yhdysvalloissa rokotusten jälkeen. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen.

Alun perin veritulppien epäilty esiintyminen nousi esiin lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotteen yhteydessä. Yhtiön rokotteen käyttö on keskeytetty useissa maissa tai sitä on suositeltu vain tietyille ikäryhmille.

Suomessa Astra Zenecan rokotteen käyttö jatkuu ainakin toistaiseksi 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla. Varovaisuusperiaatteen vuoksi rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen tai hepariinin laukaiseman verihiutaleiden vähyyden.

EMA on ilmoittanut tutkivansa myös uutta mahdollista haittavaikutusta eli yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteen ja harvinaisen verisuonihäiriön välillä.

Tutkinnassa on viisi tapausta, joissa nestettä on poistunut verisuonista, mikä on aiheuttanut kudosten turpoamista ja verenpaineen laskua.