EMA:n asiantuntijat Johnson & Johnsonista: veritulppia on ollut harvinaisissa paikoissa

Kyseisiin veritulppiin liittyy alhainen verihiutalepitoisuus. EMA ilmoitti asiasta nettisivullaan tiistaina.

Virastossa toimiva lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) mukaan varoitus näistä harvinaisista alhaiseen verihiutalepitoisuuteen liittyvistä veritulpista pitäisi lisätä rokotteen tuotetietoihin.

Lisäksi kaikki tällaiset tapaukset pitäisi listata rokotteen hyvin harvinaisina sivuvaikutuksina.

Johtopäätöksiä tehdessään komitealla oli tieto kahdeksasta tapauksesta Yhdysvalloissa. Yksi ihminen on kuollut. Kaikki sairastuneet ovat olleet alle 60-vuotiaita, ja harvinainen veritulppa on ilmestynyt kolmen viikon kuluessa rokotuksesta. Suurin osa sairastuneista on ollut naisia.