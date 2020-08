Emerituspaavi on vakavasti sairas

Emerituspaavi Benedictus XVI on sairastunut vakavasti, kertoi saksalaislehti Passauer Neue Presse maanantaina. Lehden mukaan Benedictus, 93, on erittäin heikossa kunnossa.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Emerituspaavi, oikealta nimeltään Joseph Ratzinger, sairastui kesäkuussa sen jälkeen kun hän vieraili veljensä luona Saksassa. 96-vuotias veli Georg Ratzinger kuoli kaksi viikkoa vierailun jälkeen.

Emerituspaavilla on ruusu kasvoissaan, hänen elämäkertansa kirjoittaja Peter Seewald kertoo lehdelle. Seewaldin mukaan ex-paavi on heikossa kunnossa ja vaikka hänellä juoksee ajatus ja pelaa muisti, hänen äänensä on lähes kokonaan kadonnut.

Seewald vieraili Benedictuksen luona Roomassa lauantaina esitelläkseen elämäkertaa.

Benedictus XVI asuu vanhassa luostarissa Vatikaanissa. Hän erosi paavin tehtävistä vuonna 2013. Hänen seuraajakseen nousi yhä paavina toimiva Franciscus.