Emeritusprofessori Henriksson: Euroopan ja Yhdysvaltain välit koetuksella

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perjantain tapaaminen osoitti selvästi sen, ettei Trump välitä Ukrainasta kovin paljoa, jos ollenkaan, sanoo Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson.

- Yhdysvallat on siinä onnellisessa asemassa, että se ei tarvitse Ukrainaa eikä oikeastaan koko Eurooppaa. Se, mitä Trump haluaa, on hyviä bisneksiä ja mineraalivaroja, mutta niitä ilmankin he pärjäävät, hän sanoi STT:lle lauantaina.

Yhdysvallat ja Eurooppa ovat toisen maailmansodan jälkeen jakaneet poliittisesti pitkälti samat arvot ja olleet siksi läheisiä liittolaisia. Koko maailman mittakaavassa Yhdysvallat ja EU ovat kuitenkin taloudellisia kilpakumppaneita, Henriksson muistuttaa.

- Politiikka on toistaiseksi estänyt tämän kilpailuasenteen leviämisen esimerkiksi kauppasodaksi. Kilpailuasetelma nousee etualalle, jos yhteinen politiikka puuttuu.

Tähän viittaavat hänen mukaansa myös Trumpin tulliuhkaukset EU:lle.

- Nähtäväksi jää, kuinka pitkäksi aikaa, mutta ainakin tilapäisesti Euroopan ja Yhdysvaltain välit ovat koetuksella.

Euroopan tulisi kasvattaa asetuotantoaan

Euroopan on reagoitava jotenkin, Henriksson sanoo, mutta tilanne on maanosan kannalta hankala. Yhdysvallat kun on Euroopalle paljon tärkeämpi kuin Eurooppa Yhdysvalloille. Välejä Yhdysvaltoihin ei voi katkaista kokonaan.

- Ainoa mahdollinen reaktio Euroopalta on, että se yrittää kaikesta huolimatta pitää yllä hyviä suhteita Yhdysvaltoihin, mutta pyrkii myös rakentamaan omaa systeemiään niin, että sen riippuvuus Yhdysvalloista pienenee.

Tässä tärkeitä ovat Henrikssonin mukaan turvallisuusnäkökulmat, kuten se, että Eurooppa kasvattaa omaa asetuotantoaan. Tärkeää olisi myös muutoin irrottautua riippuvuudesta Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat huolehtii pääosin esimerkiksi monien kansainvälisten YK:n alaisten järjestöjen rahoituksesta.

- Jos nämä halutaan pitää toiminnassa, Euroopan on otettava suurempi maksuosuus omalle kontolleen.