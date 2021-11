Emma Kari hehkuttaa Maria Ohisaloa ”kovaksi muijaksi”: Viimeisillään raskaana viimeisenä työpäivänä nainen hoiti maaliin sen, että Suomi kasvatti pakolaiskiintiön suuremmaksi kuin koskaan

Uusi ympäristöministeri Emma Kari hehkuttaa puheessaan vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Maria Ohisaloa. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Ja mikä kertoo tästä naisesta kaiken? Vielä viimeisillään raskaana viimeisenä työpäivänä tämä nainen hoiti maaliin sen, että Suomi kasvatti pakolaiskiintiön suuremmaksi kuin koskaan. Marian takia Suomi auttaa ensi vuonna entistä useampaa maailman hädänalaisinta lasta, perhettä, avuntarvitsijaa Pakolaiskiintiö on nyt kaksi kertaa suurempi vaalikauden alkuun verrattuna. Kova muija.”

Kari palasi puheessaan kuluvalla viikolla puhuttaneeseen taksonomia-kysymykseen, joka jakaa hallituspuolueita.

”Kyse on siitä, miten me saamme yksityisen rahan ohjautumaan ilmaston ja luonnon kannalta parhaimpiin kohteisiin. Taksonomia on luokittelujärjestelmä rahoitukselle. Taksonomia ei kiellä tai estä mitään. Se ei se pakota ketään mihinkään. Se ei vie yhdeltäkään maalta päätösvaltaa omista metsistään.”

Markkinatalous on Emma Karin hyvä keino ratkoa ilmastonmuutosta, kunhan säännöt ovat kohdillaan.

”Aina välillä se vähän yllättää, miten moni Suomessakin intoutuu vastustamaan markkinatalouden toimintaa, kun kyse on ilmastonmuutoksesta. Suomen pitää näyttäytyä ilmastotekoja eteenpäin vievänä voimana.”

”Me vihreät jäimme hallituksessa tässä asiassa kuitenkin vähemmistöön. Hopeareunus on se, että taksonomia menee todennäköisesti silti läpi. Se on vetoapua Euroopasta ja välillä me Suomessakin sitä tarvitaan.”

Kari sanoo uskovansa, että ilmastotoimien edistäminen on pitkällä tähtäimellä myös suomalaisten yritysten etu.

”Maamme on pullollaan sitä osaamista,jota kestävämmän talouden rakentaminen vaatii. Siis pelko pois. Kyllä suomalaiset yritykset pärjäävät. Kyllä suomalaiset pärjäävät. Ja usein ne pärjäävät paremmin silloin, kun säännöt ovat reilut niille, jotka osaavat toimia luonnon ehdoilla.”

Karin mukaan hiilinegatiivisen ja luontopositiivisen Suomen rakentaminen on tärkein tehtävämme.

”Jos me emme saa ratkaistua ilmastokriisiä ja luontokatoa, kaikki muu menettää merkityksensä”, Kari sanoi.