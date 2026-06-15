”Emme voi seisoa tumput suorina” – Kansanedustaja haluaa eroon suositusta hyönteismyrkystä

Kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr) vaatii pölyttäjiä häiritsevien hyönteismyrkkyjen kuten Thermacell-laitteiden rajoittamista. Demokraatti Demokraatti

Hyrkkö perustelee vaatimustaan uudella tutkimustuloksella, jonka mukaan jopa lyhytkestoinen altistuminen Thermacell-laitteiden sisältämälle pralletriini-hermomyrkylle vaikutti merkittävästi kimalaisten kykyyn löytää takaisin pesälle. Hyrkkö on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle

– Me ihmiset olemme täysin riippuvaisia pölyttäjistä ja niiden määrä on jo nyt romahtanut. Mehiläisten, kimalaisten ja perhosten katoaminen on merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle ja esimerkiksi maataloudelle. Emme voi seisoa tumput suorina tekemättä mitään, kun kaiken maailman thermacellit tekevät tuhoaan. Pölyttäjäkatoa ei ole varaa kiihdyttää, Hyrkkö sanoo tiedotteessaan.

Thermacell-karkoittimien teho perustuu pralletriini-nimisen hermomyrkyn höyrystymiseen.

– Laitteen levittämä myrkky ei valikoi kohdettaan, vaan vaikuttaa kaikkiin vaikutuspiiriinsä osuviin hyönteisiin, mukaan lukien pölyttäjiin.

TURUN ja Oulun yliopiston tutkijat selvittivät pralletriinin vaikutuksia kimalaisten käyttäytymiseen.

– Tulokset osoittavat, että lyhytkin altistuminen aineelle voi heikentää merkittävästi kimalaisten kykyä suunnistaa takaisin pesälleen, mikä voi olla kohtalokasta koko yhdyskunnalle. Uusien löydösten perusteella on ilmeistä, että hyönteiskarkoitteiden ekologista turvallisuutta on arvioitava uudestaan.

Suomen Luonto -lehden selvityksen mukaan suuret kauppaketjut jatkavat tutkimustuloksista huolimatta tuotteen myyntiä entiseen tapaan ja vetoavat viranomaisten aiempiin arvioihin.

– On epätodennäköistä, että tuotetta käyttävät kuluttajat olisivat tietoisia kaikista laitetta koskevista riskeistä, suosituksista ja rajoituksista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa aineen vaikutuksista luonnolle verkkosivuillaan ja Metsähallitus on useana edellisenä kesänä joutunut ohjeistamaan retkeilijöitä höyrystyvien hyönteismyrkkyjen vaarallisuudesta luonnolle.

HYRKKÖ vetoaa myös kansalliseen pölyttäjästrategiaan.

– Kansallisen pölyttäjästrategian tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden väheneminen on pysäytetty, pölyttäjäkannat vahvistuvat ja luonnon- ja viljelykasvien pölytys on turvattu. Pralletriiniin perustuvien laitteiden käyttö on ristiriidassa tämän tavoitteen ja varovaisuusperiaatteen noudattamisen kanssa.

Hyrkkö kysyy kirjallisessa kysymyksessään, miten hallitus aikoo pysäyttää pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden vähenemisen ja parantaa pölyttäjien elinolosuhteita sekä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä pölyttäjiä häiritsevää hermomyrkkyä levittävien hyönteiskarkoittimien käytön, markkinoinnin ja myynnin rajoittamiseksi.