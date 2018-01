”En usko, että on yhtäkään naista…” – Vantaan tulevalta kaupunginjohtajalta Ritva Viljaselta karu arvio

Norjalaisen Verdens Gang -lehden mukaan suomalaisen Patrian valmistama ajoneuvo on nähty Jemenin sodassa. Lehti on julkaissut verkossa videoklipin tai tarkemmin linkittänyt uutisensa Arabiemiraattien uutistoimiston kuvamateriaaliin.

– Ylen mukaan Patrian AMV:tä on käytetty Jemenin sodassa. Video on kylläkin enemmän mainospätkä kuin sotavideo! puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) erityisavustaja Petteri Leino kirjoitti Twitterissä.

Ylen mukaan Patrian AMW:tä on käytetty Jemenin sodassa. Video on kylläkin enemmän mainospätkä kuin sotavideo! https://t.co/PZnT8gSVnB — Petteri Leino (@PetteriLeino) January 11, 2018

Demokraatti pyysi asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkkia arvioimaan, mistä videossa on kyse.

Hänen mukaansa AMV näkyy videokuvassa. Myös Patrian liiketoimintajohtaja Mika Kari myöntää Verdens Gangin haastattelussa, että kuvassa näkyy Patrian panssaroitu ajoneuvo. Asiasta ensimmäisenä Suomessa uutisoinut Yle kertoo, että Kari sanoo Verdens Gangille kuulleensa huhuja, että Patrian ajoneuvoja olisi käytetty Jemenin sodassa.

”Videolla näyttää olevan Arabiemiraattien asevoimien kalustoa.”

Pulkin mukaan juuri kyseiseltä videolta ei pysty suoraan analysoimaan, missä paikassa tai maassa se on kuvattu. Myöskään ei selviä varmuudella, onko videolla kyse esimerkiksi harjoitus- tai näytöstoiminnasta.

– Suurin osa kuvamateriaalia on ainakin sellaisesta tilanteesta, missä ei ole taistelutoimintaa päällä. Enemmän tämä näyttää näytösluonteiselta. En pysty tältä pohjalta paikantamaan, mistä tuo on edes kuvattu, muutoin kuin raa’an maantieteellisen alueen. Uutisessa puhutaan, että joukot etenevät Jemenin rannikkoa pitkin, voi olla.

– Ajoneuvojen mallien ja niiden merkintöjen perusteella videolla näyttää olevan Arabiemiraattien asevoimien kalustoa.

Arto Pulkille videon näytösluonteisuudesta viestivät muun muassa monet kuvakulmat, taisteluvaunun kuvaaminen aivan vierestä ja se, ettei vaunujen vieressä kulje suojaavia sotilaita.

– Kohta jossa AMV esiintyy, on mielestäni esittelytilanteesta. Tai ainakin se näyttää ja kuulostaa huomattavan paljon enemmän näytösluonteiselta tilanteelta kuin aktiiviselta taistelutoiminnalta.

Jos on myyty, voidaan käyttää…

Suomessa oppositiosta on kritisoitu voimakkaasti sitä, että maastamme on viety aseita sotaan osallistuvaan maahan. Myös kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat puuttuneet asiaan, Jemenissä on meneillään järkyttävä humanitaarinen katastrofi.

Patrian liikentoimintajohtaja Mika Kari kertoi Ylelle, että Patria toimitti vuonna 2016 Arabiemiraatteihin miehistönkuljetusvaunuja ilman aseistusta. Karilla ei ole tietoa, millaisia aseita tilaaja on niihin asentanut. Norja on viime viikolla kertonut keskeyttävänsä aseiden ja ammusten myynnin Arabiemiraatteihin.

Jos suomalaisia miehistönkuljetusvaunuja on myyty Arabiemiraatteihin, Arto Pulkki arvioi, että niitä voidaan myös käyttää Jemenissä.

– Lähtökohta on se, että jos jotain kalustoa on myyty johonkin maahan ja sillä on konflikti naapurimaan kanssa tai sisäisesti, niin kyllä niitä sitten myös käytetään.

– Sellaiset ajatukset, että voitaisiin myydä jotain materiaalia niin, että siinä on käyttörajoituksia ovat aika lailla mahdottomia muutoin kuin materiaalin edelleenmyynnin osalta. Eli ei voida myydä kalustoa sillä tavalla yhteen maahan ja sanoa, että tätä ei saa tähän ja tähän tarkoitukseen käyttää. Se on aika mahdoton kuvio kansainvälis– sopimuksellisesti.

Pulkin oma kanta on se, että yksi maa ei saa myynnin kieltämällä aikaan tuloksia, koska jokin toinen maa myy tarvikkeet joka tapauksessa. Hän ei näe ongelmia joukkojen suojaamiseen käytetyn kaluston myynnissä ja katsoo Suomen myyneen materiaalia tarkoin kansainvälisiä sitoumuksia noudattaen.

Jos myynti halutaan kieltää, silloin pitäisi Pulkin mielestä puhua koko EU-alueen ratkaisusta.

– Niin humanitäärisesta näkökulmasta kuin puolustusvälineteollisuuden näkökulmasta pitkäjänteisyys ja laaja rintama on kaikkien etu, Pulkki katsoo.