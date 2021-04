EU-jäsenmaissa suunnitellaan parhaillaan kuumeisesti, miten kohdistaa EU:n elvytyspaketista tulevia varoja mahdollisimman viisaasti. Miapetra Kumpula-Natri SDP:n europarlamentaarikko

EU on sopinut yhteisestä elvytysvarojen paketista, jota käytetään kriisistä selviytymiseen. Samalla elvytyksestä halutaan hyötyä myös pitkässä juoksussa: Euroopan taloutta viherrytetään ja digitalisoidaan. Elvytysvaroista 37 prosenttia tuleekin suunnata ilmasto- ja 20 prosenttia digi-investointeihin.

Kannustan Suomea hakemaan mittakaavaltaan merkittäviä uudistussysäyksiä, hankkeita, joilla meille löytyy työtä globaalissakin työnjaossa ja jälleen kasvavaa vientiä. Samalla pitäisi työllisyyttä kasvattaa välittömästi.

YKSI KESKEINEN täsmäruiske on aloite korjausrakentamisesta, EU-kielellä puhutaan ”korjausrakentamisen aallosta”, Renovation Wave -aloitteesta. Rakennukset vastaavat 40 prosentista maanosan energiankulutuksesta ja 36 prosentista päästöistä. Suomessa luvut ovat hyvin lähellä tätä samaa. Kyse on ilmastomuutoksenkin kannalta merkittävästä sektorista. Suomen kunnianhimoinen tavoite on vähentää rakennuskantamme päästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Olemassa olevan rakennuskannan päästöttömyyteen pitää tarttua, sillä rakennuskanta uudistuu hitaasti 1–2 prosentin vuosivauhdilla.

Energiatehokkaan korjausrakentamisen lisäämisellä lyödään kolme kärpästä yhdellä iskulla: syntyy välittömästi uusia työpaikkoja, ilmasto kiittää ja rakennusten viihtyvyys ja terveellisyys parantuvat.

RENEVATION WAVE tavoittelee myös kiertotalouden edistämistä rakennussektorilla korjausrakentamisen yhteydessä. Kestävien ja kierrätettyjen materiaalien käyttöä rakennuksissa onkin lisättävä. Kestävien ja uusiutuvien materiaalien, kuten puun, käyttö voi parhaimmillaan muuttaa rakennukset hiilivarastoiksi – siksi puurakentamiseen tulee kannustaa! Lähiöt ja asuinalueet tulee suunnitella viheralueineen ja lähimetsineen. Viheralueilla on ilmanlaadun ja kestävyyden lisäksi merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin.

Kestävä rakennuskanta ja asuminen eivät ole kuitenkaan vain numeroita ja tekniikkaa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on käynnistänyt korjausrakentamisen strategiaan liittyen uuden, moni­alaisen Bauhaus-aloitteen. Tavoitteena on yhdistää taiteen, kulttuurin, osallisuuden, tieteen ja teknologian osaajat yhteen. Bauhausin tarkoituksena on luoda kestävää, kaunista ja kohtuuhintaista asumista, sekä tarjota innovatiivisia ratkaisuita kaupunkirakentamiseen. Meidän tuleekin tähdätä nyt Bauhausin kautta eurooppalaiseen huippuosaamiseen!

Haluan siis kannustaa suomalaisia toimijoita osallistumaan hankkeeseen – meillä on paljon annettavaa niin kestävyyden, kiertotalouden kuin osallisuudenkin saralla.