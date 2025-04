Energiateollisuus: Sähkön huippuhinnat jäivät talvella väliin – myös Suomenlahden kaapelirikko laski hintaa

Sähkön huippuhinnat jäivät lauhojen säiden vuoksi väliin viime talvena, kertoo Energiateollisuus. Demokraatti Demokraatti

Edellistalvena sähkö oli poikkeuksellisten pakkasten vuoksi ennätyskallista. Talven 2023-24 viikkohintojen keskiarvo oli yli 72 euroa megawattitunnilta, kuluvana talvena keskiarvo jäi Energiateollisuuden tiedotteen mukaan noin 45 euroon.

Sähkö on ollut Suomessa valtaosan ajasta halvempaa kuin Tukholmassa ja Oslossa marraskuusta 2024 alkaen. Myös Keski-Euroopassa ja Virossa sähkö on ollut selvästi kalliimpaa kuin Suomessa, Energiateollisuuden tiedotteessa todetaan.

Virossa sähkön hintaa nostaa joulupäivänä Estlink 2 -kaapeliin kohdistunut tuhotyö. Suomessa kaapelirikko on vastaavasti laskenut hintaa, kun kysyntää on ollut vähemmän.

– Olimme myös onnekkaita, kovimmilla pakkasilla olemme myös tuoneet sähköä Virosta, mutta nyt talven pakkashuiput jäivät etelärannikolla alle 20 asteen, eikä tarvetta ollut, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo tiedotteessa.

MYÖS sähkön hintavaihteluita tasaava liiketoiminta on alkanut Energiateollisuuden mukaan leikata hintakuoppia. Sähkökattiloiden käyttö lämmityksessä on lisääntynyt tuntuvasti edellisiin lämmityskausiin verrattuna.

– Hintavaihtelut avaavat mahdollisuuksia uudentyyppiselle liiketoiminnalle, ja se näkyy. Lisäksi kuluttajat osaavat yhä enemmän rytmittää sähkönkäyttöään sen mukaan mitä sähkö maksaa, ja tästä hyötyvät kaikki, Leskelä sanoo.

Tuulivoiman tuotanto on tammi-helmikuun osalta kasvanut maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Tuulivoimalla tuotettiin reilu neljännes käytetystä sähköstä.

Ydinvoiman ja vesivoiman osuudet vuoden 2025 ensimmäisinä kuukausina olivat lähes samat kuin edellisenä talvena, ydinvoiman 36 % ja vesivoiman 14 %.

SÄHKÖNTUOTANTO on vastannut kysyntään hyvin, samaan aikaan kun riippuvuutemme tuonnista on vähentynyt entisestään.

– Tärkeintä on se, että olemme oppineet toimimaan aika perustavanlaatuisesti muuttuneiden sähkömarkkinoiden kanssa, kun verrataan nykyistä tilannetta Venäjän käynnistämää hyökkäyssotaa edeltäneeseen maailmaan. Sähkö on lähes päästötöntä, edullista, ja sitä on riittävästi.