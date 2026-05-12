12.5.2026 05:27 ・ Päivitetty: 12.5.2026 06:07

Ennätysmäärä ihmisiä sai Suomen kansalaisuuden – kärjessä Irak ja Venäjä

Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätyksellisen moni ulkomailta muuttanut ihminen, selviää Tilastokeskuksen tiistaina julkistamista tiedoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Kyseessä on suurin itsenäisyyden aikana myönnetty määrä kansalaisuuksia.

Vuodesta 2024 määrä kasvoi hieman yli 20 prosenttia.

ENITEN kansalaisuuksia myönnettiin irakilaisille, joiden osuus oli 14 prosenttia saaneista. Toiseksi eniten kansalaisuuksia myönnettiin Venäjän kansalaisille.

Keski-iältään kansalaisuuden saaneet olivat 29-vuotiaita, ja enemmistö heistä oli miehiä.

Aiempi ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023.

Suomen kansalaisuuslakia tiukennettiin viime vuoden lopussa. Muutoksia tehtiin henkilöllisyyttä, nuhteettomuutta ja toimeentuloa koskeviin kansalaisuuden saamisen edellytyksiin.

