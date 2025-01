Ensi viikonloppuna pidettävien Työväen Näyttämöpäivien liput on viety käsistä

Harrastajateatterin tekijät ja ystävät kokoontuvat jo 47. kerran yhteisille kekkereille, kun perinteinen sydäntalven kulttuurihuipentuma Työväen Näyttämöpäivät starttaa Mikkelissä ensi perjantaina.

Siitä huolimatta, että festivaaliohjelmaa on jostain parinkymmenen vuoden takaisista huippuvuosista jouduttu supistamaan – ”kiitos” muun muassa sen, että Taiteen edistämiskeskus lopetti vuonna 2022 tapahtuman toiminta-avustuksen – on luvassa täysipainoinen kimara maan parasta harrastajateatteritarjontaa.

TÄMÄN VUODEN ohjelmistovalinnoista on vastannut näyttelijä Laura Rämä, joka valitsi varsinaiseen katselmukseen esitykset kahdeksalta harrastajateatterilta tai -ryhmältä. Maantieteellistä kirjoa ja teatterityylejä ohjelmistossa riittää taas laidasta laitaan.

Tänä vuonna festivaalin pohjoisin (ja samalla itäisin) esiintyjäteatteri on Kuusamon näyttämö, joka esittää tanskalaisen Rikke Wölckin näytelmän Nimeni on Susanna, joka sai Suomen kantaesityksensä viime vuosikymmen lopussa Seinäjoen kaupunginteatterissa.

Länsirannikkoa ohjelmakartalla edustavat kovilla kotimaisilla perhedraamoilla turkulainen Teatteri Akseli ja Näyttämöpäivien vakiovieraisiin kuuluva Ykspihlajan Työväen Näyttämö Kokkolasta. Edellinen tuo tuo Mikkeliin Antti Raivion Q-teatterin alkuräjähdykseksi kirjoittaman kulttiklassikon Skavabölen pojat, kun taas ykspihlajalaiset ovat nyt mukana Maria Jotunin raastavalla perhehelvetin kuvauksella Huojuva talo.

Klassikko-osastolta on lisäksi tarjolla kangasalalaisen Vehkajärventeatterin aina ajaton Molière-farssi Luulosairas sekä kotikentällään Mikkelissä esiintyvän OUTS-teattein sovitus Minna Canthin kertomuksesta Kauppa-Lopo.

Usein Mikkelin tapahtumassa nähty Järvenpään Teatteri tuo tänä vuonna festivaaliohjelmaan musiikkiteatteria: Pohjoisen taivaan alla rakentuu Göstä Sundqvistin biisiaarteiston pohjalle.

Mysteerikauhua on luvassa Erika Hastin jyväskyläläiselle Kipinä-kuorolle kirjoittamassa ja ohjaamassa musikaalissa Minä rakastin yötä. Helsinkiläinen Ilves-teatterin Tunari-työryhmän samanniminen esitys taas on monologiteos tarkkaavaisuushäiriöistä.

Tämän lisäksi viikonlopun kattauksessa nähdään taas Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden huippusuosituiksi viime vuosien TNP-ohjelmistoissa osoittautuneet monologiesitykset sekä erikseen kutsuttuna vierailuesityksenä helsinkiläisen Samvais Ensemblen steampunkmusikaali The Dolls of New Albion – Kirottujen nukkejen kaupunki.

Mikkelin teatterssa sunnuntaina pidettävään päätöstilaisuuteen on kaikille taas vapaa pääsy. Siellä äänessä on esiintyjille ryhmäkohtaista palautteita antava raati, johon tänä vuonna kuuluvat TeaK:in näyttelijäntaiteen professori Jarkko Lahti, teatterijournalisti ja -kriitikko Kirsikka Moring, näyttelijä Kati Outinen ja teatteriohjaaja Mikko Roiha.

SAMAAN AIKAAN, kun maan hallitus kurittaa kulttuuria sakset tanassa ja arvonlisäveroakin on nostettu, kiinnostus Näyttämöpäiviä kohtaan ei näytä hälvenneen mihinkään, päinvastoin. Työväen Näyttämöiden Liiton festariperheeseen kuuluvan tapahtuman lipuista on kahdessa viikossa myyty lähemmäs 90 prosenttia. Kaikkiaan 20 näytöksestä 14 on jo loppuunmyytyjä, eli sentään joihinkin esityksiin on vielä tilaa. Tiedusteluja voi tehdä festivaalin lipunmyynnistä Mikkelin teatterilta sekä verkkopalvelusta lippu.fi. Lippuja myydään myös esityspaikoilla, mikäli näytöksissä on tilaa.

Festivaalin oheisohjelmassa teatterikorkeakoulun opiskelijat käyvät Mikkelin lukiolla perjantaina kertomassa omasta opintopolustaan. Tilaisuuteen on ilmoittautunut täysi auditoriollinen opiskelijoita.

Luvassa on myös stand up -klubi, karaokea sekä open mic -periaatteella toimiva ”valituslava”,

Tänä vuonna Näyttämöpäivät on mukana Euroopan unionin osarahoittamassa Meidän tapahtuma -hankeessa, jonka tarkoituksena on kehittää kulttuuritapahtumien vapaaehtoistoiminnasta uutta harrastamisen mallia. Hankkeen kautta vapaaehtoiset ovat päässeet osaksi tapahtuman tuotantoa ja saaneet mahdollisuuden osallistua heitä kiinnostaviin koulutuksiin.

Työväen Näyttämöpäivät Mikkelissä 24.-26.1.2025. Festivaalin esityksiin ja tarkempaan aikatauluun voi tutustua Näyttämöpäivien verkkosivuilla tnp.fi.