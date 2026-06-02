Työmarkkinat
2.6.2026 12:21 ・ Päivitetty: 2.6.2026 12:21
Ensihoitopalvelualalle syntyi työehtosopimus
Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista.
Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti.
Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,4 prosenttia. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa.
