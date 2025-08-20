Ensimmäisen Kanada-jäänmurtajan valmistus alkoi Helsingissä

Kanadan tilaaman Polar Max -jäänmurtajan rakennushanke käynnistyi keskiviikkona Helsingin telakalla perinteisellä steel cutting -seremonialla eli teräksen leikkuulla. Suomessa ei ole aiemmin rakennettu Pohjois-Amerikan valtioille murtajia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin telakan toimitusjohtajan Kim Salmen mukaan jäänmurtajaan valmistetaan Helsingissä aluksen uiva runko-osuus, jonka jälkeen aluksen rakentaminen saatetaan loppuun Kanadan Quebecissä.

Helsingin telakan omistava kanadalainen Davie solmi maaliskuussa sopimuksen Kanadan hallituksen kanssa raskaan jäänmurtajan rakentamisesta. Kyseessä on Suomen historian ensimmäinen Pohjois-Amerikkaan toimitettava jäänmurtaja. Jäänmurtaja on tarkoitus toimittaa Kanadan valtiolle vuonna 2030.

Davien toimitusjohtaja James Davies kertoi Helsingin telakan tarjoavan kanadalaisyhtiölle ainutlaatuista tietotaitoa ja osaamista.

Polar Maxin varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät teräslohkojen tuotannolla Porin Mäntyluodon telakalla. Davie ilmoitti aiemmin heinäkuussa ostaneensa telakan.

VIIME MARRASKUUSSA Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat Washingtonissa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä (ICE Pact).

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teollisuusneuvos Reko-Antti Suojanen huomautti, että Yhdysvalloissa ja Kanadassa pätevät kansalliset lait, jotka edellyttävät, että jäänmurtajien tyyppiset valtion tilaamat alukset pitää valmistaa paikallisesti ja niiden vaatimusaste kotimaisuudesta on hyvin korkea.

Yhteistyösopimuksen on tarkoitus avata kaupan esteitä ja löytää tarvittaessa poikkeusjärjestelyjä voimassa oleviin lakeihin.

Helsingin telakan kohdalla kanadalaisyhtiön omistajuus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää suomalaista osaamista ja rakennuskapasiteettia kansallisista laeista huolimatta.

Suojasen mukaan Kanada on tekemässä 22 uutta jäänmurtajaa, joista Polar Maxin lisäksi kuusi on tilattu Davielta. Daviesin mukaan nämä kuusi muuta alusta rakennetaan Kanadassa.

- Suuri osa niiden komponenteista tulee kuitenkin tietenkin täältä (Suomesta), Davies täsmensi.

Davies kertoi, ettei hänellä ole vielä tietoa siitä, jääkö Polar Max ainoaksi Helsingin telakalla valmistettavaksi ja Pohjois-Amerikkaan toimitettavaksi jäänmurtajaksi.

- Voin kuitenkin sanoa varmuudella, että Helsingin telakka Suomessa säilyttää tärkeän asemansa jäänmurtajien rakentamisessa kaikkialla maailmassa, ja luultavasti myös Yhdysvalloissa.

SUOJASEN MUKAAN Yhdysvalloissa rahat on puolestaan annettu kolmeen isoon jäänmurtajaan, joista sopimus on tehty Yhdysvaltalaisen Bollinger Shipyardsin kanssa. Lisäksi määrärahat on varattu Suojasen arvion mukaan noin 4-5 keskikokoiseen jäänmurtajaan, joita ei ole vielä tilattu.

- Tämä on tietenkin se, mihin suomalaiset telakat olisivat hyvinkin kiinnostuneita osallistumaan ja tätä me yritämme myös valtionhallinnossa edistää.

Salmi kertoi Helsingin telakalla olevan valmius rakentaa myös Yhdysvaltojen hamuamia jäänmurtajia.

- Käytännössä me olemme maailman johtava jäänmurtajien rakentaja ja olemme tietysti kiinnostuneita kaikesta mahdollisesta jäänmurtajiin liittyvistä kaupoista ja hankinnoista. Eli uskon vakaasti, että tulemme rakentamaan jäänmurtajia muillekin kuin Suomelle.

Salmen mukaan telakalla on tällä hetkellä paljon jäänmurtajien myyntiprojekteja loppusuoralla.

Jäänmurtaja Polar Max kasvattaa Helsingin telakan henkilöstömäärää noin 500 työntekijällä.

Teksti: STT / Anni Oikarinen