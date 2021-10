Ensimmäiset rikossyytteet koronatestin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa

Suomessa on tullut ensi kertaa vireille rikosjuttuja kesällä voimaan tulleen, koronatestistä luistamista koskevan lainkohdan perusteella. Yhteensä kolmea henkilöä vastaan on nostettu syytteet covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta Helsingin käräjäoikeudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT tiedusteli asiaa myös muista käräjäoikeuksista, mutta niistä vastaavia juttuja ei vielä löytynyt. Syytteitä on todennäköisesti kuitenkin tulossa, sillä Tilastokeskuksen mukaan covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta oli syyskuun loppuun mennessä kirjattu Suomessa 63 rikosilmoitusta.

Kyseessä on tartuntatautilakiin kesällä tehty väliaikainen lisäys. Sen mukaan täysi-ikäinen, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuuden osallistua koronatestiin, on tuomittava sakkoon. Pykälä koskee tilanteita, joissa Suomeen saapunut ihminen on ollut velvoitettu menemään koronatestiin.

Turkulaismiehelle sakkoja kauppareissusta

Aiemmin koronatestistä kieltäytyjiä saatettiin sakottaa terveydensuojelurikkomuksesta. Terveydensuojelurikkomus sisältyy rikoslakiin, ja siihen voi syyllistyä myös muun muassa silloin, jos rikkoo tartuntatautilaissa tarkoitettua pakollista terveystarkastusta tai karanteenia. Terveydensuojelurikkomuksesta voi saada sakkoja tai enintään kolme kuukautta vankeutta.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli aiemmin tässä kuussa tapausta, jossa viikoksi eristettäväksi määrätty turkulaismies oli rikkonut eristystä käymällä ruokakaupassa. Parikymppinen mies myönsi syytteen.

Käräjäoikeus katsoi, että huomioiden teon olosuhteet, sen aiheuttama vaara toisten terveydelle sekä vakiintunut rangaistuskäytäntö, sakkorangaistus oli riittävä seuraamus. Mies tuomittiin 25 päiväsakkoon, joista koitui hänen tuloillaan maksettavaa 150 euroa.