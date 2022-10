Entäs Ben Zyskowicz? Kokoomuksen kansanedustaja veivasi viikon väläyksen

Kokoomuksen kansanedustajan Jari Kinnusen lakialoite ei elänyt pitkään. Rane Aunimo Demokraatti

YLE julkaisi eilen tiistaina uutisen kansanedustaja Jari Kinnusen (kok.) lakialoitteesta, jossa haluttiin karsia kaksoiskansalaiset ja ilman kansalaisuutta olleet kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeistä viroista.

Juttu ilmestyi aamulla kello 9.11.

Aloitteessa ehdotettiin, että valtion kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeisiin virkoihin ei jatkossa voida nimittää kuin sellaisia Suomen kansalaisia, joilla ei ole, taikka ei ole ollut jonkun toisen maan kansalaisuutta, eikä sellaista, joka on tai on ollut kansalaisuudeton.

Toteutuessaan aloite olisi siis johtanut käytännössä siihen, että vain syntyperäiset suomalaiset olisivat kelvanneet.

Esimerkkinä lakialoitteessa mainittiin poliisit.

– Suomessa on tehtävä strateginen valinta ennalta estää muun muassa salaisten tietojen, taktisten ja teknisten suunnitelmien, henkilöstön määrään ja sijoitteluun, kriittiseen infrastruktuuriin sekä henkilötietoihin liittyvien tietojen joutuminen väärinkäytön kohteeksi”, Kinnunen perusteli Ylelle.

Tällä hetkellä Suomessa lähinnä presidentin on oltava Suomen kansalainen.

KINNUSEN aloite oli niin sanottua yksityisajattelua, muttei sentään ihan täysin. Lakialoitteen allekirjoittivat kokoomuksen eduskuntaryhmästä Timo Heinonen (kok.), Pauli Kiuru (kok.), Jukka Kopra (kok.) ja Heikki Autto (kok.). Mukana oli myös kaksi perussuomalaista kansanedustajaa.

Allekirjoitus ei mene ainakaan märkäkorvaisuuden piikkiin. Kopra on eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Autto kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, monin tavoin näkyvä Heinonen valtiovarainvaliokunnan kokoomusvastaava ja Kiurukin kansanedustaja jo vuodesta 2011. Kokemusta siis on.

Kohu syntyi kuitenkin heti, ja allekirjoittaneista Heinonen karkasi omille teilleen tiistaina kello 12.34. Vähän yli kolme tuntia Ylen jutun ilmestymisestä.

– Poistin allekirjoitukseni LA 47/2022 . Ei ollut tarkoitus ainakaan minulla kohdentaa sitä näin. Etsittävä ratkaisu esimerkiksi puolustusvoimien puolella käytössä olevalla tavalla, hän kirjoitti Twitterissä.

Kokoomuksen kannan asiaan ilmoitti ryhmänjohtaja Kai Mykkänen kello 12.42.

– Kokoomus ei kannata poliisin tai muihin virkoihin syntyperäisyysvaatimusta. Sen esittäminen yksityisajattelua. Turvallisuusselvitysten korostunut tarve on perusteltu huoli, mutta keino väärä. Esimerkiksi sotilasviroissa käytössä harkittu yksilöllinen menettely, hän kirjoitti Twitterissä.

Kinnusen aloitteen kohtalon sinetöi lopulta Kinnunen itse iltapäivällä kello 14.46.

– Olen päättänyt vetää lakialoitteeni pois, koska se on aiheuttanut epätietoisuutta ja epävarmuutta. On ongelmallista vaatia poliisin tai muiden virkojen osalta syntyperäisyyttä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin voi olla esteenä kaksoiskansalaisuus, jos sen katsotaan vaarantavan Suomen turvallisuutta. On tarkasteltava sääntelyn ulottamista myös tiettyihin muihin kansallisen turvallisuuden kannalta merkittäviin virkoihin, hän kirjoitti Twitterissä.

Uutisesta oli ehtinyt kulua alle kuusi tuntia.

KINNUSEN lakialoite ehti nostattaa tunteita. SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee arvosteli aloitetta lyhytnäköisestä politiikasta.

– Ensin persut kaventavat ruotsinkielisten asemaa kertomalla, että ruotsinkieli kaventaa isänmaan tunnetta, ja nyt kokoomus kaventaa ja epäilee kaksoiskansalaisten halua sitoutua Suomeen. Oikeiston isku yhteiskuntarauhaa kohtaan on hälyttävää.

– Sopii myös miettiä kymmeniä tuhansia adoptiolapsia ja heidän asemaansa Suomessa. Heidätkö pitäisi syntyperän perusteella sulkea pois? al-Taee kirjoitti Twitterissä.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö puolestaan tokaisi, että ”Harvoin tulee vastaan näin harkitsemattomia, umpisyrjiviä lakialoitteita”.

SÖHLÄTESSÄ sattuu siis monenmoista, kun aloite lähtee käsistä ilman perusteellisempaa harkintaa. Yksityiskohtana mainittakoon vielä Suomen Kuvalehden toimittajan Tuomo Lappalaisen esiinnostama seikka:

– Unohtuikohan näiltä kokoomuslaisilta, että esimerkiksi Ben Zyskowicz ei ole syntyperäinen Suomen kansalainen? hän kirjoitti Twitterissä.

Kokoomuksen pitkäaikainen ja yli puoluerajojen arvostettu edustaja Zyskowicz syntyi ja eli Puolan kansalaisena vuoteen 1959 saakka. Muun muassa häneltä ja lukemattomilta muilta Kinnunen olisi evännyt pääsyn tärkeisiin virkoihin.

Tuskin Zyskowicz poliisiksi enää hakee eikä pääsekään, mutta kyse onkin periaatteesta.

Viikon poliittisen väläyksen jälkeen jää vain kysymys: miksi?